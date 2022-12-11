В Улан-Удэ пострадавшему в драке мальчику выплатят компенсацию в 30 тысяч

Конфликт между мальчиками произошёл из-за велосипеда



Обращаясь в суд, улан-удэнка, действующая в интересах сына, просила взыскать с ответчиков несовершеннолетнего и его родителей компенсацию морального вреда в 50 тысяч рублей.



Как оказалось, к школьнику, который катался на своём велосипеде, подошёл мальчик и попросил покататься. Получив отказ, он несколько раз ударил по лицу владельца велосипеда, отчего тот упал и получил травмы.



- Суд нашел необходимым удовлетворить требования частично в размере 30000 рублей, - сообщили в Советском районном суде Улан-Удэ.



При определении размера компенсации суд учитывал индивидуальные особенности ребёнка, его несовершеннолетний возраст, наступившие для него последствия.



Решение суда не вступило в законную силу, может быть обжаловано сторонами по делу.





