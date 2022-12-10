Улан-удэнца оштрафовали за попытку списать на экзамене в ГИБДД

Устройства, изъятые у него после экзамена, относятся к категории специальных технических средств негласного получения информации
Житель Улан-Удэ хотел, не прилагая усилий, сдать теоретическую часть экзамена на право управления транспортными средствами в ГИБДД. Специально для этого мужчина купил мобильный телефон с модифицированной беспроводной Bluetooth-гарнитурой, в комплекте с магнитными микронаушниками и микрокамерой, которые скрыто закрепляются под одеждой.
В июле 2022 года горожанин использовал их во время сдачи теоретической части экзамена и получил правильные ответы на экзаменационные вопросы.
- Указанные устройства относятся к категории специальных технических средств негласного получения информации для дистанционного просмотра и прослушивания окружающей обстановки в режиме реального времени, свободный оборот лицами, не являющимися субъектами оперативно-розыскной деятельности, таких специальных технических средств в России запрещён, - разъяснили в Железнодорожном районном суде.
Также здесь добавили, что деятельность по реализации и приобретению специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, подлежит лицензированию.
Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, влечёт уголовную ответственность.
Улан-удэнец был задержан сотрудниками ГИБДД по окончанию экзамена - после обнаружения у него металлических микронаушников, сотового телефона и закреплённых на кофте Вluetooth-гарнитуры с Wi-Fi роутером.
Его действия квалифицированы судом по ст. 138.1 УК РФ как незаконное приобретение специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.
30 ноября 2022 года суд признал жителя Улан-Удэ виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в 20 000 рублей
Изъятые у гражданина специальные технические средства были уничтожены после вступления приговора в законную силу.
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