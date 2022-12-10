Судно для исследований на Байкале построят на верфи в Тверской области

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Корабль должен быть готов к 27 декабря 2024 года



8 декабря в главном цехе Белогородской судоверфи в Кимрском округе состоялась торжественная закладка корпуса судна проекта ТСК.550 под именем «Викентий Зайцев». Судно предназначено для проведения ихтиологических и гидробиологических исследований на озере Байкал. Об этом сообщили в правительстве Тверской области.



Новый корабль будет представлять из себя самоходное закрытое стальное судно с двухъярусной надстройкой, расположенной на главной палубе. Его наибольшая длина составит порядка 36,3 метров, ширина - 7,3 метра.



На борту должны быть созданы условия для размещения научной группы. Судно будет рассчитано на четыре человека в экипаже и семерых человек из числа специального персонала.



Судно должно быть готово к 27 декабря 2024 года. Базироваться оно будет в порту «Байкал». Корабль задействуют в мониторинге запасов водных биоресурсов Байкала. Заказчиком данного научно-исследовательского судна является Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии.



Судно будет названо в честь профессора, лауреата Государственной премии СССР, одного из директоров института Викентия Петровича Зайцева, который внёс большой вклад в развитее рыбохозяйственной науки.

