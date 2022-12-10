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В Бурятии пенсионерку оштрафовали за продажу спирта

В Бурятии пенсионерку оштрафовали за продажу спирта
Общество,  Фото:pixabay.com
Штраф составил 15 тысяч рублей

Хоринский районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении пенсионерки. Пожилая женщина незаконно продала спиртосодержащую продукцию.

С учётом исследованных судом доказательств женщина признана виновной. Ей назначили административный штраф 15 000 рублей, сообщили в суде. 

Постановление суда вступило в законную силу. 
штраф суд

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