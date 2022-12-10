Штраф составил 15 тысяч рублей
Хоринский районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении пенсионерки. Пожилая женщина незаконно продала спиртосодержащую продукцию.
С учётом исследованных судом доказательств женщина признана виновной. Ей назначили административный штраф 15 000 рублей, сообщили в суде.
Постановление суда вступило в законную силу.
В Бурятии пенсионерку оштрафовали за продажу спирта
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