В Бурятии пенсионерку оштрафовали за продажу спирта

Штраф составил 15 тысяч рублей



Хоринский районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении пенсионерки. Пожилая женщина незаконно продала спиртосодержащую продукцию.



С учётом исследованных судом доказательств женщина признана виновной. Ей назначили административный штраф 15 000 рублей, сообщили в суде.



Постановление суда вступило в законную силу.



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