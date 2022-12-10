10 декабря

09 декабря

Популярное

Жители Улан-Удэ пожаловались на недоделанный тротуар

Жители Улан-Удэ пожаловались на недоделанный тротуар
Общество,  Фото:"Аноним 03"
Тротуар находится в разобранном состоянии уже не первую неделю

Житель Улан-Удэ пожаловался на тротуар по улице Боевой. В ходе ремонтных работ тротуарная плитка была частично разобрана, а неподалёку образовались кучи из песка и строительного мусора. Об этом горожанин рассказал в паблике «Аноним 03».

Проблема в том, что в подобном состоянии тротуар находится уже не первую неделю. Отдельный его участок уже успели засыпать щебнем для последующей укладки плитки, однако так и не положили её.

Некоторые комментаторы предположили, что ремонт не закончился из-за нехватки финансирования. Другие же пользователи посчитали, что виной незаконченному ремонту стал уезд наёмных дорожных работников, не успевших закончить работы в срок.
тротуары

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жители Улан-Удэ пожаловались на недоделанный тротуар
Жители Улан-Удэ пожаловались на недоделанный тротуар
Общество, 10.12.2022
Тротуар находится в разобранном состоянии уже не первую неделю
В Улан-Удэ построят ещё три детских садика
В Улан-Удэ построят ещё три детских садика
Общество, 10.12.2022
Итоги года подвели на заседании комитета по социальной политике горсовета
В Бурятии создаётся сеть модульных гостиниц
В Бурятии создаётся сеть модульных гостиниц
Общество, 10.12.2022
Модульные гостиницы разместятся в районах, наиболее востребованных туристами
В Иркутской области две пенсионерки отдали аферистам миллион рублей
В Иркутской области две пенсионерки отдали аферистам миллион рублей
Общество, 10.12.2022
Мошенники сообщили пожилым женщинам, что их родственники стали виновниками ДТП
ЕР и Минпросвещения объединились для организации первого форума «Школа героя»
ЕР и Минпросвещения объединились для организации первого форума «Школа героя»
Общество, 10.12.2022
Форум состоялся в Музее Победы на Поклонной горе в Москве
Труппу Бурятского оперного театра пополнила солистка из Казани
Труппу Бурятского оперного театра пополнила солистка из Казани
Общество, 10.12.2022
В этом году Алсу Идрисова с отличием окончила Казанскую государственную консерваторию имени Жиганова
Житель Бурятии, разозлившись на жену, поджёг чужой сарай
Житель Бурятии, разозлившись на жену, поджёг чужой сарай
Общество, 10.12.2022
Ранее мужчина угрожал убийством гражданской супруге и её ребёнку
Забайкалец пойдёт под суд за покушение на убийство сожительницы
Забайкалец пойдёт под суд за покушение на убийство сожительницы
Общество, 10.12.2022
Обвиняемый в течение нескольких лет угрожал своей сожительнице
Иркутск примет первый этап первенства Сибири по конькобежному спорту
Иркутск примет первый этап первенства Сибири по конькобежному спорту
Общество, 10.12.2022
Ожидается участие более 180 спортсменов из шести регионов
В Улан-Удэ до -12 градусов
В Улан-Удэ до -12 градусов
Общество, 10.12.2022
Существенных осадков в столице республики не ожидается 
2023-й в Улан-Удэ станет Годом столетия Республики Бурятия
2023-й в Улан-Удэ станет Годом столетия Республики Бурятия
Общество, 09.12.2022
На празднование бюджет города выделит 2 млн рублей
Стартовал всероссийский конкурс «Подарок Байкальскому Деду Морозу»
Стартовал всероссийский конкурс «Подарок Байкальскому Деду Морозу»
Общество, 09.12.2022
Дошкольникам и младшеклассникам предлагается провести мастер-класс на новогоднюю тематику
В Улан-Удэ проводится городской конкурс «К истокам народной культуры»
В Улан-Удэ проводится городской конкурс «К истокам народной культуры»
Общество, 09.12.2022
Дошкольникам и школьникам предлагается создать творческую работу о народных промыслах
В Иркутске откроется Новогодняя этнодеревня
В Иркутске откроется Новогодняя этнодеревня
Общество, 09.12.2022
Вместе с Дедом Морозом гостей встретит Небесная Дева-Лебедь из Бурятии

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^