Тротуар находится в разобранном состоянии уже не первую неделю
Житель Улан-Удэ пожаловался на тротуар по улице Боевой. В ходе ремонтных работ тротуарная плитка была частично разобрана, а неподалёку образовались кучи из песка и строительного мусора. Об этом горожанин рассказал в паблике «Аноним 03».
Проблема в том, что в подобном состоянии тротуар находится уже не первую неделю. Отдельный его участок уже успели засыпать щебнем для последующей укладки плитки, однако так и не положили её.
Некоторые комментаторы предположили, что ремонт не закончился из-за нехватки финансирования. Другие же пользователи посчитали, что виной незаконченному ремонту стал уезд наёмных дорожных работников, не успевших закончить работы в срок.
Жители Улан-Удэ пожаловались на недоделанный тротуар
Общество, Фото:
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