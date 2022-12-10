Жители Улан-Удэ пожаловались на недоделанный тротуар

Тротуар находится в разобранном состоянии уже не первую неделю



Житель Улан-Удэ пожаловался на тротуар по улице Боевой. В ходе ремонтных работ тротуарная плитка была частично разобрана, а неподалёку образовались кучи из песка и строительного мусора. Об этом горожанин рассказал в паблике «Аноним 03».



Проблема в том, что в подобном состоянии тротуар находится уже не первую неделю. Отдельный его участок уже успели засыпать щебнем для последующей укладки плитки, однако так и не положили её.



Некоторые комментаторы предположили, что ремонт не закончился из-за нехватки финансирования. Другие же пользователи посчитали, что виной незаконченному ремонту стал уезд наёмных дорожных работников, не успевших закончить работы в срок.

