В Улан-Удэ днём небольшой снег

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

По республике днём облачно, местами небольшой снег



По данным Бурятского гидрометцентра, 11 декабря по республике: ночью переменная облачность, преимущественно без осадков, днём облачно, местами небольшой снег. Ветер ночью западный 3-8, днём с переходом на северо-западный 6-11, в отдельных районах 15-19 м/с, поземка, метели. Температура ночью -17,-22, местами -26,-31, по Прибайкалью -10,-15, днём -7,-12, местами -15,-20.



В Улан-Удэ ночью без осадков, днём небольшой снег. Ветер ночью западный 4-9, днём с переходом на северо-западный 9-14 м/с. Температура ночью -19,-21, днём -10,-12.

