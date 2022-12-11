По республике днём облачно, местами небольшой снег
По данным Бурятского гидрометцентра, 11 декабря по республике: ночью переменная облачность, преимущественно без осадков, днём облачно, местами небольшой снег. Ветер ночью западный 3-8, днём с переходом на северо-западный 6-11, в отдельных районах 15-19 м/с, поземка, метели. Температура ночью -17,-22, местами -26,-31, по Прибайкалью -10,-15, днём -7,-12, местами -15,-20.
В Улан-Удэ ночью без осадков, днём небольшой снег. Ветер ночью западный 4-9, днём с переходом на северо-западный 9-14 м/с. Температура ночью -19,-21, днём -10,-12.
В Улан-Удэ днём небольшой снег
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