В Улан-Удэ построят ещё три детских садика

Итоги года подвели на заседании комитета по социальной политике горсовета



О том, как решаются в Улан-Удэ вопросы доступности школьного, дошкольного и дополнительного образования, переуплотнённости школ, качества образовательных услуг и материально-технического обращения, отчиталась перед депутатами председатель комитета по образованию Татьяна Митрофанова. Вопрос обсуждали на заседании комитета по социальной политике Улан-Удэнского горсовета.



- В городе действует специальная муниципальная программа по образованию, она запланирована на 6 лет (2020-205 гг.) В 2022 году на неё было запланировано 10 млрд рублей, а по факту было израсходовано 8,4 миллиардов рублей, - сообщила Татьяна Митрофанова. – 35,8 процентов от суммы программы было истрачено на детские сады, 56 процентов – на школы, на дополнительное образование – 4,8 процентов, лагеря -1,6 процента.



По-прежнему львиную долю расходов программы забирают субсидии детским садам, центрам дополнительного образования, школам. Город обеспечивает коммунальные расходы образовательных организаций (341 млн. рублей), горячее питание школьникам (482 млн. рублей), капитальный ремонт и благоустройство прилегающих территорий (298 млн. рублей).



На самый животрепещущий вопрос, который интересует всех мам и пап города – о количестве мест в детских садах – Татьяна Митрофанова ответила, приведя интересные цифры и факты:



- В городе работают 43 муниципальных детских сада, 61 частный. Причём частные сады также обеспечиваются субсидией.



- 28254 ребёнка ходят в городе в детский сад, из них 23850 детей посещают муниципальные, и 4050 детей - частные, 354 - группы кратковременного пребывания.



- Открылось четыре новых детских сада в этом году, создано 700 мест для детей от 1,5 до 3 лет.



- Появилось 163 места в частных садах для детей ясельного возраста.



- В 2023-м появится ещё 310 новых мест путём строительства новых детских садов в посёлке Мясокомбинат, ДНТ «Перспектива», на Шишковке.



Также Татьяна Митрофанова рассказала, что «каждый год рождается 1300 детей. «Мы их сразу оперативно распределяем по садам. Конечно, небольшая очередь еще сохраняется, но быстро устраняется. Так как некоторые дети выходят позже срока, появляются еще места. Ведем плотную работу с родителями», - подчеркнула она.



- Теперь у нас новая задача – охватить детей от 2 месяцев до 1,5 лет местами в детских садах. Согласно закону дети от 2 месяцев тоже должны обеспечиваться местами в детских садах, - заключила председатель комитета по образованию.

