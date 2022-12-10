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ЕР и Минпросвещения объединились для организации первого форума «Школа героя»

ЕР и Минпросвещения объединились для организации первого форума «Школа героя»
Общество,  Фото:пресс-служба «Единой России»
Форум состоялся в Музее Победы на Поклонной горе в Москве

Партия «Единая Россия» и министерство просвещения РФ при участии Российского военно-исторического общества организовали первый всероссийский форум «Школа героя». Он состоялся в Музее Победы на Поклонной горе в столице и был посвящён Дню Героев Отечества.

Как сообщает bel.ru, глава государства Владимир Путин обратился с приветственной речью к участникам форума, назвав данное мероприятие важной и актуальной инициативой, которая способна внести внушительный вклад в патриотическое воспитание молодого поколения, а также совместить созидательные намерения общественных, волонтёрских, общеобразовательных учреждений, названных в честь известных героев. 


Председатель ЕР Дмитрий Медведев также выступил перед присутствующей на форуме аудиторией, отметив, что партия взяла на себя обязательство сохранить историческую память и препятствовать её искажению, чтобы в конечном счёте к истории своей Отчизны современная молодёжь относились с любопытством и почитанием.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил о необходимости ежегодного проведения форума «Школа героя». Он рассказал, что идея об учреждении такого мероприятия возникла на фоне разработки новых патриотических инициатив при участии «Единой России».

Помимо этого, ЕР намеревается разработать интерактивную карту «Парта героя». Сейчас по всей стране уже порядка 10 тысяч таких объектов. Итогом работы по данному направлению станет создание сайта, где будет доступна карта действующих в конкретном субъекте РФ парт героев с развернутыми сведениями о них.

В число инициатив, о которых говорилось в партии, также входят льготы при поступлении в университеты для тех, кто удостоен звания Героя России, и трижды награждённых орденом Мужества. Эти россияне получат возможность поступать в любой выбранный ими вуз на внеконкурсной основе, бесплатно обучаться на подготовительных курсах.

Как сообщает сайт ER.RU, кроме того, в ходе реализации партийного проекта «Единой России» «Историческая память» на форуме был проведён ритуал гашения почтовых марок из серии «Герои Российской Федерации. Участники специальной военной операции». Каждая из таких марок была создана в честь защитников нашей страны, которые получили звание Героя России посмертно. Пока выпущено десять марок с портретами совершивших подвиг военнослужащих, изображением поля боя и медалью «Золотая Звезда».
Единая Россия 2022 форум

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