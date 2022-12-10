Мошенники сообщили пожилым женщинам, что их родственники стали виновниками ДТП
8 декабря с заявлением о мошенничестве в полицию обратились две пенсионерки. Им на телефон поступили звонки от неизвестных лиц, представившихся сотрудниками правоохранительных органов. Аферисты сообщили, что их родственники якобы стали виновниками ДТП и потребовали деньги для урегулирования инцидента и возмещения затрат на лечение.
Испуганные пожилые женщины, поверив мошенникам, согласились на их условия. Через некоторое время к ним домой приехали ранее им незнакомые мужчины, которым они передали деньги в размере 500 и 650 тысяч рублей.
Возбуждены уголовные дела.
- Полицейские Приангарья призывают граждан с осторожность относиться к звонкам от неизвестных абонентов. Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют гражданам немедленно прерывать разговор при поступлении подобного рода звонков, после чего позвонить родным и узнать, требуется ли им помощь, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
В Иркутской области две пенсионерки отдали аферистам миллион рублей
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