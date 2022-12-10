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Труппу Бурятского оперного театра пополнила солистка из Казани

Труппу Бурятского оперного театра пополнила солистка из Казани
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В этом году Алсу Идрисова с отличием окончила Казанскую государственную консерваторию имени Жиганова

Алсу Идрисова в 2017 году с отличием окончила Томский музыкальный колледж имени Денисова, а в этом году также с отличием Казанскую государственную консерваторию имени Жиганова.

- Маленькая Алсу попала на концерт вокального искусства, где студенты музыкального колледжа исполняли романсы и арии зарубежных и русских композиторов. В тот момент она влюбилась в это прекрасное искусство, без которого сейчас не мыслит свою жизнь, - рассказывают в пресс-службе Бурятского театра оперы и балета.

Мечта о работе в театре сбылась благодаря приглашению художественного руководителя Бурятского театра оперы и балета Владимира Рылова: «Я с восторгом приняла приглашение Владимира Алексеевича и приехала в Улан-Удэ. В Казани маэстро очень любят и восхищаются им. Для меня большая честь учиться у такого великого мастера», – отмечает новая солистка.

Алсу Идрисовой всегда было интересно изучить бурятскую культуру. Она была наслышана о театре и его солистах: «Великолепная бурятская вокальная школа с роскошными голосами не может не восхищать и не удивлять своей красотой слушателей».

При поддержке министерства культуры Бурятии в этом году труппа Бурятского театра оперы и балета пополнилась талантливыми вокалистами, артистами балета, оркестра. Как отмечала ранее министр культуры Бурятии Соелма Дагаева, всего на службу в театр поступило 12 человек.


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