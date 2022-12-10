Житель Бурятии, разозлившись на жену, поджёг чужой сарай

Ранее мужчина угрожал убийством гражданской супруге и её ребёнку



Осенью 2021 года пьяный житель Бурятии, разозлившись на гражданскую супругу, что та не открывала дверь, угрожал убийством ей и её ребенку. Далее мужчина, находясь в доме сожительницы, взял их вещи и сжёг в печке.



Через 9 дней после случившегося ночью пьяный житель республики, разозлившись на жену, что та не пришла на встречу с ним, решил напугать её. Он устроил пожар в сарае, расположенном в ограде дома соседки супруги. В результате поджога уничтожен огнём сарай и стоящий рядом забор общей стоимостью 15 000 рублей.



Отметим, мужчина ранее был судим.



Суд признал мужчину виновным, с учётом ранее назначенных наказаний по совокупности приговоров назначил ему окончательное наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.



Приговор в законную силу не вступил, обжалован осуждённым, сообщили в Иволгинском районном суде.





