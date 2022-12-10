Ранее мужчина угрожал убийством гражданской супруге и её ребёнку
Осенью 2021 года пьяный житель Бурятии, разозлившись на гражданскую супругу, что та не открывала дверь, угрожал убийством ей и её ребенку. Далее мужчина, находясь в доме сожительницы, взял их вещи и сжёг в печке.
Через 9 дней после случившегося ночью пьяный житель республики, разозлившись на жену, что та не пришла на встречу с ним, решил напугать её. Он устроил пожар в сарае, расположенном в ограде дома соседки супруги. В результате поджога уничтожен огнём сарай и стоящий рядом забор общей стоимостью 15 000 рублей.
Отметим, мужчина ранее был судим.
Суд признал мужчину виновным, с учётом ранее назначенных наказаний по совокупности приговоров назначил ему окончательное наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил, обжалован осуждённым, сообщили в Иволгинском районном суде.
Житель Бурятии, разозлившись на жену, поджёг чужой сарай
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В этом году Алсу Идрисова с отличием окончила Казанскую государственную консерваторию имени Жиганова
Ранее мужчина угрожал убийством гражданской супруге и её ребёнку
Обвиняемый в течение нескольких лет угрожал своей сожительнице
Ожидается участие более 180 спортсменов из шести регионов
Существенных осадков в столице республики не ожидается
Турнир состоится на Щучьем озере
На празднование бюджет города выделит 2 млн рублей
Дошкольникам и младшеклассникам предлагается провести мастер-класс на новогоднюю тематику
Дошкольникам и школьникам предлагается создать творческую работу о народных промыслах
Вместе с Дедом Морозом гостей встретит Небесная Дева-Лебедь из Бурятии
Победителям вручат дипломы и призы
Соревнования посвящены «Дню героев Отечества»
У юбиляра восемь внуков и 11 правнуков
Его представят на российском кинофестивале в Австралии
Он может быть очень опасен для жизни