Забайкалец пойдёт под суд за покушение на убийство сожительницы

Обвиняемый в течение нескольких лет угрожал своей сожительнице



В Забайкалье завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего жителя села Урульга Карымского района. Он обвиняется в покушении на убийство.



По данным следствия, в сентябре 2022 года в селе Урульга пьяный обвиняемый нанёс 42-летней сожительнице не менее девяти ударов ножом по телу. Женщине удалось спастись только благодаря помощи родственников, которые смогли остановить обвиняемого, вызвать медиков, которые оказали помощь потерпевшей.



Следователи установили, что обвиняемый в течение нескольких лет угрожал своей сожительнице и в ходе ссор мог ударить женщину. 11 сентября в одном из таких конфликтов обвиняемый ударил женщину по голове рукоятью ножа. Женщина написала об этом заявление в полицию. 13 сентября обвиняемый в состоянии опьянения спровоцировал конфликт с сожительницей, потребовал забрать заявление из полиции, а затем ударил женщину ножом.



- Следователи СК незамедлительно задержали обвиняемого, в его отношении судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе предварительного расследования обвиняемый частично признал вину. Следователи собрали необходимую доказательственную базу, уголовное дело направлено для рассмотрения в суд, - сообщили в СУ СК РФ по Забайкальскому краю.



Мужчина имеет судимость за совершение убийства, это обстоятельство будет учтено судом в качестве отягчающего вину.

