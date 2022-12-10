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Забайкалец пойдёт под суд за покушение на убийство сожительницы

Забайкалец пойдёт под суд за покушение на убийство сожительницы
Общество,  Фото:pixabay.com
Обвиняемый в течение нескольких лет угрожал своей сожительнице

В Забайкалье завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего жителя села Урульга Карымского района. Он обвиняется в покушении на убийство.

По данным следствия, в сентябре 2022 года в селе Урульга пьяный обвиняемый нанёс 42-летней сожительнице не менее девяти ударов ножом по телу. Женщине удалось спастись только благодаря помощи родственников, которые смогли остановить обвиняемого, вызвать медиков, которые оказали помощь потерпевшей.

Следователи установили, что обвиняемый в течение нескольких лет угрожал своей сожительнице и в ходе ссор мог ударить женщину. 11 сентября в одном из таких конфликтов обвиняемый ударил женщину по голове рукоятью ножа. Женщина написала об этом заявление в полицию. 13 сентября обвиняемый в состоянии опьянения спровоцировал конфликт с сожительницей, потребовал забрать заявление из полиции, а затем ударил женщину ножом.

- Следователи СК незамедлительно задержали обвиняемого, в его отношении судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе предварительного расследования обвиняемый частично признал вину. Следователи собрали необходимую доказательственную базу, уголовное дело направлено для рассмотрения в суд, - сообщили в СУ СК РФ по Забайкальскому краю.

Мужчина имеет судимость за совершение убийства, это обстоятельство будет учтено судом в качестве отягчающего вину.
следователи

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