2023-й в Улан-Удэ станет Годом столетия Республики Бурятия

На ближайшей сессии горсовета будет вынесен вопрос о признании 2023 года в Улан-Удэ Годом столетия Республики Бурятии. В связи с этим из бюджет города выделят 2 млн рублей на мероприятия, посвящённые столетию республики.
- В 2023 году исполняется 100 лет Республике Бурятия, и в честь этой юбилейной даты город предлагает объявить 2023 год Годом столетия Республики Бурятии. Празднование юбилея станет ярким культурным и общественным событием. На высоком уровне будут организованы спортивные, культурные, образовательные акции, выставки во всех районах города. Будут привлечены жители города, общественность и предприятия города. Празднование юбилея позволит объединить жителей города, отдать дань традициям народов, проживающим в республике, воспитать общегражданскую солидарность, - сообщили на совещании в горсовета представители администрации города.
Депутаты на заседании комитета по социальной политике горсовета единогласно одобрили проект, добавив немного про всероссийский Год наставника.
- 2023 год объявим Годом столетия республики. Но на федеральном уровне в России 2023 год объявлен Годом педагога и наставника. Нужно мероприятия по этой теме включить в план городских мероприятий тоже, - отметил председатель комитета по социальной политике горсовета Денис Гармаев.
Отметим, 2022 год в Улан-Удэ – это Год здоровья и активного долголетия, 2021-й был Годом 355-летия Улан-Удэ, 2020-й – Годом памяти и славы, 2019-й – Годом культуры и искусства, 2018-й - Годом гражданского единства и т.д.