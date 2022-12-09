09 декабря

08 декабря

Популярное

2023-й в Улан-Удэ станет Годом столетия Республики Бурятия

2023-й в Улан-Удэ станет Годом столетия Республики Бурятия
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
На празднование бюджет города выделит 2 млн рублей

На ближайшей сессии горсовета будет вынесен вопрос о признании 2023 года в Улан-Удэ Годом столетия Республики Бурятии. В связи с этим из бюджет города выделят 2 млн рублей на мероприятия, посвящённые столетию республики.

- В 2023 году исполняется 100 лет Республике Бурятия, и в честь этой юбилейной даты город предлагает объявить 2023 год Годом столетия Республики Бурятии. Празднование юбилея станет ярким культурным и общественным событием. На высоком уровне будут организованы спортивные, культурные, образовательные акции, выставки во всех районах города. Будут привлечены жители города, общественность и предприятия города. Празднование юбилея позволит объединить жителей города, отдать дань традициям народов, проживающим в республике, воспитать общегражданскую солидарность, - сообщили на совещании в горсовета представители администрации города.

Депутаты на заседании комитета по социальной политике горсовета единогласно одобрили проект, добавив немного про всероссийский Год наставника.

- 2023 год объявим Годом столетия республики. Но на федеральном уровне в России 2023 год объявлен Годом педагога и наставника. Нужно мероприятия по этой теме включить в план городских мероприятий тоже, - отметил председатель комитета по социальной политике горсовета Денис Гармаев.

Отметим, 2022 год в Улан-Удэ – это Год здоровья и активного долголетия, 2021-й был Годом 355-летия Улан-Удэ, 2020-й – Годом памяти и славы, 2019-й – Годом культуры и искусства, 2018-й - Годом гражданского единства и т.д. 


ГорсоветУУ

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

2023-й в Улан-Удэ станет Годом столетия Республики Бурятия
2023-й в Улан-Удэ станет Годом столетия Республики Бурятия
Общество, 09.12.2022
На празднование бюджет города выделит 2 млн рублей
Стартовал всероссийский конкурс «Подарок Байкальскому Деду Морозу»
Стартовал всероссийский конкурс «Подарок Байкальскому Деду Морозу»
Общество, 09.12.2022
Дошкольникам и младшеклассникам предлагается провести мастер-класс на новогоднюю тематику
В Улан-Удэ проводится городской конкурс «К истокам народной культуры»
В Улан-Удэ проводится городской конкурс «К истокам народной культуры»
Общество, 09.12.2022
Дошкольникам и школьникам предлагается создать творческую работу о народных промыслах
В Иркутске откроется Новогодняя этнодеревня
В Иркутске откроется Новогодняя этнодеревня
Общество, 09.12.2022
Вместе с Дедом Морозом гостей встретит Небесная Дева-Лебедь из Бурятии
В Бурятии подвели итоги конкурса о мамах
В Бурятии подвели итоги конкурса о мамах
Общество, 09.12.2022
Победителям вручат дипломы и призы
Боксёры Бурятии принимают участие в турнире в Чите
Боксёры Бурятии принимают участие в турнире в Чите
Общество, 09.12.2022
Соревнования посвящены «Дню героев Отечества»
В Бурятии участник ВОВ отметил 95-летие
В Бурятии участник ВОВ отметил 95-летие
Общество, 09.12.2022
У юбиляра восемь внуков и 11 правнуков
Фильм «Сердце Пармы» с актрисой из Бурятии покажут в Мельбурне
Фильм «Сердце Пармы» с актрисой из Бурятии покажут в Мельбурне
Общество, 09.12.2022
Его представят на российском кинофестивале в Австралии
В Бурятии рассказали, как отличить госинспектора от «ряженого дядьки»
В Бурятии рассказали, как отличить госинспектора от «ряженого дядьки»
Общество, 09.12.2022
У сотрудника Бурприроднадзора должны быть знаки отличия и удостоверение
В Улан-Удэ для сотрудников УФСИН провели мастер-класс по самообороне
В Улан-Удэ для сотрудников УФСИН провели мастер-класс по самообороне
Общество, 09.12.2022
Обучение провёл мастер спорта по тайскому боксу и комплексному единоборству
Две школы Бурятии вышли на федеральный этап конкурса школьных музеев
Две школы Бурятии вышли на федеральный этап конкурса школьных музеев
Общество, 09.12.2022
Благодаря партийному проекту «Историческая память» две школы Бурятии, выигравшие региональный этап конкурса музеев, поборются за победу на федеральном уровне

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^