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Фильм «Сердце Пармы» с актрисой из Бурятии покажут в Мельбурне

Фильм «Сердце Пармы» с актрисой из Бурятии покажут в Мельбурне
Общество, 
Его представят на российском кинофестивале в Австралии

Картину «Сердце Пармы» (возрастное ограничение – 16+), в которой сыграла бывшая актриса Русского драматического театра имени Бестужева Елена Ербакова, покажут в Мельбурне. Это второй по величине город в Австралии после Сиднея. Драму режиссёра Антона Мегердичева, которая стала самым кассовым российским фильмом 2022 года, представят в рамках «Russian Film Festival». Мероприятие пройдёт с 9 по 11 декабря.

На нём зрители увидят ещё несколько новинок – от комедии до инновационной анимации, сообщили в «Роскино».

- Дни российского кино возвращаются в Австралию в офлайн-формате. В 2020 году фестиваль проходил в онлайне и собрал почти 87 тысяч зрителей, – рассказали в пресс-службе организации. – Австралийская аудитория увидит новый хит российского кинопроката – эпическую экшн-драму Антона Мегердичева. Его предыдущая работа – спортивная драма «Движение вверх» (6+), стала самым кассовым российским фильмом в зарубежном прокате в 2019 году.

Международный потенциал «Сердца Пармы» эксперты также считают высоким – оригинальный сюжет, масштабные батальные сцены, переплетение истории и древних сказочных легенд могут покорить и зарубежных зрителей.

Как сообщал «Байкал-Daily», зрелищная драма несколько уик-эндов подряд становилась лидером российского кинопроката. Так долго на вершине чарта удавалось ранее удерживаться лишь голливудскому блокбастеру «Аватар» (12+).

«Сердце Пармы» – история противостояния двух миров: Великого Московского княжества и уральской Пармы, древних пермских земель, населённых язычниками. В центре конфликта этих цивилизаций – русский князь Михаил (Александр Кузнецов), который полюбил юную Тичерть (Ербакова) –  колдунью, способную принимать облик рыси. Для Елены Ербаковой, которая несколько лет служила в Русском драматическом театре, эта работа стала дебютной в большом кинематографе.
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