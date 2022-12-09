В Улан-Удэ для сотрудников УФСИН провели мастер-класс по самообороне

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Обучение провёл мастер спорта по тайскому боксу и комплексному единоборству



В региональном центре единоборств «Патриот» в Улан-Удэ состоялся мастер-класс по самообороне для молодых сотрудников УФСИН по Бурятии. Занятие провёл мастер спорта по тайскому боксу и комплексному единоборству, неоднократный победитель и призёр региональных и всероссийских чемпионатов Арсалан Батуев.



После инструктажа по технике безопасности и разминки спортсмен наглядно продемонстрировал приёмы и правила самообороны. Затем участники мастер-класса, разделившись на пары, перешли к обучению и отрабатыванию изученных приёмов.



Подобные мастер-классы периодически проводятся для сотрудников уголовно-исполнительной системы проводятся, отметили в УФСИН.



