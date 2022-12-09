09 декабря

08 декабря

Популярное

В Улан-Удэ для сотрудников УФСИН провели мастер-класс по самообороне

В Улан-Удэ для сотрудников УФСИН провели мастер-класс по самообороне
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Обучение провёл мастер спорта по тайскому боксу и комплексному единоборству

В региональном центре единоборств «Патриот» в Улан-Удэ состоялся мастер-класс по самообороне для молодых сотрудников УФСИН по Бурятии. Занятие провёл мастер спорта по тайскому боксу и комплексному единоборству, неоднократный победитель и призёр региональных и всероссийских чемпионатов Арсалан Батуев.

После инструктажа по технике безопасности и разминки спортсмен наглядно продемонстрировал приёмы и правила самообороны. Затем участники мастер-класса, разделившись на пары, перешли к обучению и отрабатыванию изученных приёмов.

Подобные мастер-классы периодически проводятся для сотрудников уголовно-исполнительной системы проводятся, отметили в УФСИН.

спорт УФСИН самооборона

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии участник ВОВ отметил 95-летие
В Бурятии участник ВОВ отметил 95-летие
Общество, 09.12.2022
У юбиляра восемь внуков и 11 правнуков
В Бурятии рассказали, как отличить госинспектора от «ряженого дядьки»
В Бурятии рассказали, как отличить госинспектора от «ряженого дядьки»
Общество, 09.12.2022
У сотрудника Бурприроднадзора должны быть знаки отличия и удостоверение
В Улан-Удэ для сотрудников УФСИН провели мастер-класс по самообороне
В Улан-Удэ для сотрудников УФСИН провели мастер-класс по самообороне
Общество, 09.12.2022
Обучение провёл мастер спорта по тайскому боксу и комплексному единоборству
Две школы Бурятии вышли на федеральный этап конкурса школьных музеев
Две школы Бурятии вышли на федеральный этап конкурса школьных музеев
Общество, 09.12.2022
Благодаря партийному проекту «Историческая память» две школы Бурятии, выигравшие региональный этап конкурса музеев, поборются за победу на федеральном уровне
В крупнейшей больнице Бурятии приостановили плановую госпитализацию
В крупнейшей больнице Бурятии приостановили плановую госпитализацию
Общество, 09.12.2022
Её временно прекратили из-за всплеска ОРВИ и гриппа
В школах в Бурятии отменяют новогодние чаепития
В школах в Бурятии отменяют новогодние чаепития
Общество, 09.12.2022
Однако детям разрешили вручить сладкие подарки
Улан-Удэ получил 59 больших автобусов
Улан-Удэ получил 59 больших автобусов
Общество, 09.12.2022
По словам главы Бурятии, уровень сервиса и конкуренции в сфере городского транспорта значительно вырастет
В Улан-Удэ открыли мемориальный знак Герою России Максиму Концову
В Улан-Удэ открыли мемориальный знак Герою России Максиму Концову
Общество, 09.12.2022
«Подвиг Максима Концова всегда будет примером мужества и стойкости», - отметил мэр
В Бурятии расширяют тепличный комплекс для восстановления леса
В Бурятии расширяют тепличный комплекс для восстановления леса
Общество, 09.12.2022
Ежегодно под бережным присмотром лесников в теплицах вырастают более 190 тысяч сеянцев сосны
В Улан-Удэ на маршрутчиков посыпались штрафы из-за исчезнувшего дорожного знака
В Улан-Удэ на маршрутчиков посыпались штрафы из-за исчезнувшего дорожного знака
Общество, 09.12.2022
В ГИБДД считают, что они останавливаются в неположенном месте

33% работающих улан-удэнцев ждут новогодние премии
33% работающих улан-удэнцев ждут новогодние премии
Общество, 09.12.2022
Однако почти столько же работодателей платить их не собираются
Главную площадь Улан-Удэ украсят конь с буузами и кот на сноуборде
Главную площадь Улан-Удэ украсят конь с буузами и кот на сноуборде
Общество, 09.12.2022
Ледовые скульптуры в этом году будут установлены за счёт организаций и частных фирм

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^