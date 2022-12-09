Обучение провёл мастер спорта по тайскому боксу и комплексному единоборству
В региональном центре единоборств «Патриот» в Улан-Удэ состоялся мастер-класс по самообороне для молодых сотрудников УФСИН по Бурятии. Занятие провёл мастер спорта по тайскому боксу и комплексному единоборству, неоднократный победитель и призёр региональных и всероссийских чемпионатов Арсалан Батуев.
После инструктажа по технике безопасности и разминки спортсмен наглядно продемонстрировал приёмы и правила самообороны. Затем участники мастер-класса, разделившись на пары, перешли к обучению и отрабатыванию изученных приёмов.
Подобные мастер-классы периодически проводятся для сотрудников уголовно-исполнительной системы проводятся, отметили в УФСИН.
В Улан-Удэ для сотрудников УФСИН провели мастер-класс по самообороне
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Обучение провёл мастер спорта по тайскому боксу и комплексному единоборству
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