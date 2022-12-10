В Улан-Удэ до -12 градусов

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Существенных осадков в столице республики не ожидается



По данным Бурятского гидрометцентра, 10 декабря по республике переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер западный 5-10, в отдельных районах до 15-18 м/с, позёмка. Температура днём -10,-15, по Прибайкалью -4,-9, по юго-западу и северу при облачности -16,-21.



В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер западный 6-11 м/с. Температура днём -10,-12.

