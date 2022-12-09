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Эпидемиологи в Бурятии рассказали о самых страшных последствиях гриппа

Эпидемиологи в Бурятии рассказали о самых страшных последствиях гриппа
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Он может быть очень опасен для жизни

В республиканском центре гигиены и эпидемиологии напомнили о наиболее страшных последствиях гриппа. Заболевание им, в отличие от других ОРВИ, чревато серьёзными осложнениями, которые не только нарушают работу организма, но и опасны для жизни.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно в мире гриппом заболевает до 1 миллиарда человек, а от его последствий умирает около 500 тысяч. К тому же осложнения порой носят отсроченный характер и проявляются спустя некоторое время, когда человек уже забыл о перенесённой инфекции.

Чаще всего страдает дыхательная система. Грипп способен привести к развитию пневмонии, которая нередко сопровождается острой дыхательной недостаточностью с летальностью до 40% – даже при своевременном квалифицированном лечении. Среди других осложнений – синусит, трахеит и бронхит. Иногда к ним присоединяется воспаление ЛОР-органов – например, отит. Он может привести к полной потере слуха.

Другое опасное последствие гриппа – острый респираторный дистресс-синдром, заключающийся в нарушении барьерной функции лёгочной ткани. На его фоне также возникает дыхательная недостаточность, в некоторых случаях несовместимая с жизнью.

- Со стороны сердечно-сосудистой системы могут развиться миокардит и перикардит, со стороны мочеполовой – гломерулонефрит (заболевание почек – прим.), – отмечают в центре гигиены и эпидемиологии. – Поражение ЦНС проявляется менингеальным синдромом, спутанным сознанием, головной болью и рвотой. О поражении периферической нервной системы свидетельствуют радикулярные и другие невралгические боли.

При развитии отёка мозга и геморрагического энцефалита у больного начинаются судороги и расстройство сознания. Это порой тоже приводит к смерти. Особенно опасны осложнения гриппа для детей, которым ещё нет годика, взрослых старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями и беременных.

Во время вспышки гриппа постарайтесь не посещать общественные места и не контактировать с больными людьми. При появлении характерных симптомов обратитесь к врачу

- Ни в коем случае не заниматься самолечением. Это может быть не только бесполезно, но и опасно, – предупреждают эпидемиологи. – Обязательный пункт для профилактики осложнений – соблюдение постельного режима во время болезни.

Как сообщал «Байкал-Daily», из-за подъёма заболеваемости гриппом и ОРВИ в Улан-Удэ прекращена плановая госпитализация в республиканской клинической больнице
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