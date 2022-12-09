В Бурятии случился сбой на горячей линии по частичной мобилизации

Она временно приостановила работу







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В работе горячей линии по частичной мобилизации 122 произошёл сбой. Об этом сообщили в Минсоцзащиты Бурятии. Из-за технических неполадок она на время оказалась недоступна.Специалисты уже занимаются устранением неисправности. Круглосуточная горячая линия по вопросам частичной мобилизации в республике, как и по всей России, заработала в конце сентября. Позвонив на короткий номер 122, жители Бурятии смогут узнать любую интересующую их информацию о призыве на службу в зоне военной спецоперации (СВО) на Украине.