В Бурятии случился сбой на горячей линии по частичной мобилизации

Она временно приостановила работу
В работе горячей линии по частичной мобилизации 122 произошёл сбой. Об этом сообщили в Минсоцзащиты Бурятии. Из-за технических неполадок она на время оказалась недоступна.
Специалисты уже занимаются устранением неисправности. Круглосуточная горячая линия по вопросам частичной мобилизации в республике, как и по всей России, заработала в конце сентября. Позвонив на короткий номер 122, жители Бурятии смогут узнать любую интересующую их информацию о призыве на службу в зоне военной спецоперации (СВО) на Украине.
Все обращения и жалобы отрабатываются совместно с министерством обороны. Ответы предоставляются по мере их обработки. Своё обращение или вопрос можно также оставить на официальном ресурсе правительства «Объясняем.рф».
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