В крупнейшей больнице Бурятии приостановили плановую госпитализацию

Её временно прекратили из-за всплеска ОРВИ и гриппа





В республиканской клинической больнице имени Семашко в Улан-Удэ пришлось приостановить плановую госпитализацию. Причина тому – неблагоприятная эпидемическая ситуация на фоне подъёма заболеваемости гриппом и ОРВИ.Ограничение ввели накануне, 8 декабря. Оно будет действовать вплоть до распоряжения об отмене, сообщили в РКБ.По последним данным республиканского управления Роспотребнадзора, на 48-й неделе (с 28 ноября по 4 декабря) в Бурятии сохранялась тенденция к росту заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Более половины – 70% заражённых – приходилось на жителей Улан-Удэ. В республике выявляются и случаи гриппа типа A(H1N1) и B.