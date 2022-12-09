В крупнейшей больнице Бурятии приостановили плановую госпитализацию

Её временно прекратили из-за всплеска ОРВИ и гриппа
В республиканской клинической больнице имени Семашко в Улан-Удэ пришлось приостановить плановую госпитализацию. Причина тому – неблагоприятная эпидемическая ситуация на фоне подъёма заболеваемости гриппом и ОРВИ.
Ограничение ввели накануне, 8 декабря. Оно будет действовать вплоть до распоряжения об отмене, сообщили в РКБ.
По последним данным республиканского управления Роспотребнадзора, на 48-й неделе (с 28 ноября по 4 декабря) в Бурятии сохранялась тенденция к росту заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Более половины – 70% заражённых – приходилось на жителей Улан-Удэ. В республике выявляются и случаи гриппа типа A(H1N1) и B.
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Её временно прекратили из-за всплеска ОРВИ и гриппа
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