В Бурятии рассказали, как отличить госинспектора от «ряженого дядьки»

У сотрудника Бурприроднадзора должны быть знаки отличия и удостоверение





На официальной странице Бурприроднадзора во «ВКонтакте» запустили рубрику «вопрос – ответ». На этот раз жителям республики объяснили, как должен выглядеть сотрудник ведомства и как, встретив инспектора в лесу, «отличить его от ряженого дядьки».- У государственного инспектора Бурприроднадзора имеется форма со знаками отличия, удостоверение и нагрудный знак, – рассказали на официальной странице ведомства во «ВКонтакте».При предъявлении удостоверения он, в соответствии с федеральным законом «Об охоте», вправе проверять выполнение требований в области охоты, наличие охотничьего билета и разрешений на оружие и добычу животных. А ещё – осматривать вещи (орудия и продукцию охоты), транспортные средства, использовать средства фото- и видео фиксации и составлять акты о наличии признаков правонарушенияВ лесу также можно встретить производственных охотничьих инспекторов. Они предъявляют всё то же самое, но только на территории охотничьих угодий.