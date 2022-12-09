В Бурятии рассказали, как отличить госинспектора от «ряженого дядьки»

У сотрудника Бурприроднадзора должны быть знаки отличия и удостоверение
На официальной странице Бурприроднадзора во «ВКонтакте» запустили рубрику «вопрос – ответ». На этот раз жителям республики объяснили, как должен выглядеть сотрудник ведомства и как, встретив инспектора в лесу, «отличить его от ряженого дядьки».
- У государственного инспектора Бурприроднадзора имеется форма со знаками отличия, удостоверение и нагрудный знак, – рассказали на официальной странице ведомства во «ВКонтакте».
При предъявлении удостоверения он, в соответствии с федеральным законом «Об охоте», вправе проверять выполнение требований в области охоты, наличие охотничьего билета и разрешений на оружие и добычу животных. А ещё – осматривать вещи (орудия и продукцию охоты), транспортные средства, использовать средства фото- и видео фиксации и составлять акты о наличии признаков правонарушения
В лесу также можно встретить производственных охотничьих инспекторов. Они предъявляют всё то же самое, но только на территории охотничьих угодий.
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У сотрудника Бурприроднадзора должны быть знаки отличия и удостоверение
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