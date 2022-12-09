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Две школы Бурятии вышли на федеральный этап конкурса школьных музеев

Две школы Бурятии вышли на федеральный этап конкурса школьных музеев
Общество,  Фото:пресс-служба «Единой России»
Благодаря партийному проекту «Историческая память» две школы Бурятии, выигравшие региональный этап конкурса музеев, поборются за победу на федеральном уровне

Проект является одним из приоритетных, цель которого – содействие патриотическому воспитанию молодёжи, а также восстановление и сохранение памятников.

Региональное отделение партии «Единая Россия» организовало ряд мероприятий в 2022 году, в том числе федеральных. Так, уже традиционным стало проведение «Диктанта Победы», количество участников которого растёт с каждым годом. Проводится диктант уже четыре года, и приобрёл статус международной акции, в которой приняло участие 45 стран, было открыто 18,7 тысяч площадок. Жители Бурятии проверили свои знания почти на 104 площадках, расположенных в школах, колледжах, вузах, организациях культуры. В акции приняли участие юнармейцы, кадеты, студенты и ветераны, представители общественных организаций – всего около 4 тыс. человек.

Одним из самых значимых событий в рамках проекта стал региональный этап конкурса «Школьный музей: цифровой формат». Конкурс проводился в двух номинациях: «Лучший сельский школьный музей» и «Лучший городской школьный музей».

Победителями стали школьный музей Усть-Баргузинской СОШ и СОШ №31 г. Улан-Удэ. Теперь они вышли на федеральный этап, итоги которого объявят в феврале 2023 года.

- От партии «Единая Россия» мы направили письмо министру образования Бурятии Валерию Позднякову с предложением включить региональный этап конкурса в республиканскую целевую программу «Патриотическое воспитание граждан в Республике Бурятия» для того, чтобы предусмотреть в бюджете финансирование в рамках конкурса на развитие школьных музеев, - рассказала координатор партийного проекта «Историческая память» Татьяна Бороноева.

Также в рамках проекта продолжается работа по сбору информации о памятниках и мемориалах в память о Великой Отечественной войне. Ресурс общероссийской интерактивной карты военно-мемориальных и памятных объектов «Я помню» создан совместно с «Яндекс», куда можно добавлять информацию о памятнике с фото. Работа проводится уже второй год, к ней подключились администрации районов и поселений, и просто неравнодушные жители, которые добавляли на карту фото памятников с их описанием. Таким образом, памятник даже в самом маленьком и отдалённом посёлке может появится на карте и сохранит его историю. В Бурятии около 600 монументов, посвящённых героям Великой Отечественной войны, большую часть из них уже оцифровали и нанесли на онлайн-карту.

Бурятия Единая Россия 2022

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