Две школы Бурятии вышли на федеральный этап конкурса школьных музеев

Благодаря партийному проекту «Историческая память» две школы Бурятии, выигравшие региональный этап конкурса музеев, поборются за победу на федеральном уровне



Проект является одним из приоритетных, цель которого – содействие патриотическому воспитанию молодёжи, а также восстановление и сохранение памятников.



Региональное отделение партии «Единая Россия» организовало ряд мероприятий в 2022 году, в том числе федеральных. Так, уже традиционным стало проведение «Диктанта Победы», количество участников которого растёт с каждым годом. Проводится диктант уже четыре года, и приобрёл статус международной акции, в которой приняло участие 45 стран, было открыто 18,7 тысяч площадок. Жители Бурятии проверили свои знания почти на 104 площадках, расположенных в школах, колледжах, вузах, организациях культуры. В акции приняли участие юнармейцы, кадеты, студенты и ветераны, представители общественных организаций – всего около 4 тыс. человек.



Одним из самых значимых событий в рамках проекта стал региональный этап конкурса «Школьный музей: цифровой формат». Конкурс проводился в двух номинациях: «Лучший сельский школьный музей» и «Лучший городской школьный музей».



Победителями стали школьный музей Усть-Баргузинской СОШ и СОШ №31 г. Улан-Удэ. Теперь они вышли на федеральный этап, итоги которого объявят в феврале 2023 года.



- От партии «Единая Россия» мы направили письмо министру образования Бурятии Валерию Позднякову с предложением включить региональный этап конкурса в республиканскую целевую программу «Патриотическое воспитание граждан в Республике Бурятия» для того, чтобы предусмотреть в бюджете финансирование в рамках конкурса на развитие школьных музеев, - рассказала координатор партийного проекта «Историческая память» Татьяна Бороноева.



Также в рамках проекта продолжается работа по сбору информации о памятниках и мемориалах в память о Великой Отечественной войне. Ресурс общероссийской интерактивной карты военно-мемориальных и памятных объектов «Я помню» создан совместно с «Яндекс», куда можно добавлять информацию о памятнике с фото. Работа проводится уже второй год, к ней подключились администрации районов и поселений, и просто неравнодушные жители, которые добавляли на карту фото памятников с их описанием. Таким образом, памятник даже в самом маленьком и отдалённом посёлке может появится на карте и сохранит его историю. В Бурятии около 600 монументов, посвящённых героям Великой Отечественной войны, большую часть из них уже оцифровали и нанесли на онлайн-карту.



