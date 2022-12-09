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В Бурятии расширяют тепличный комплекс для восстановления леса

В Бурятии расширяют тепличный комплекс для восстановления леса
Общество,  Фото:агентство лесного хозяйства
Ежегодно под бережным присмотром лесников в теплицах вырастают более 190 тысяч сеянцев сосны

Тепличный комплекс по выращиванию сеянцев сосны в Улан-Удэ пополнится третьей теплицей. Это позволит увеличить количество посадочного материала, необходимого для восстановления погибшего леса. Как рассказали в республиканском агентстве лесного хозяйства, работы ведутся в целях реализации федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология».

- В теплице мы выращиваем сеянцы сосны с закрытой корневой системой. У них очень хорошая приживаемость, и они гораздо быстрее достигают стандартных размеров, чем в открытом грунте. Поэтому мы приняли решение о расширении тепличного комплекса, - рассказал руководитель «Лесресурс» Владимир Бакиров.

Ежегодно под бережным присмотром лесников в теплицах вырастают более 190 тысяч сеянцев сосны. Такого количества сеянцев достаточно, чтобы восстановить погибший лес на 100 га.

- Третья теплица рассчитана ещё на 65 тысяч сеянцев. Весной мы посеем семена, а уже осенью высадим сеянцы на погибших от лесных пожаров территориях. Каждый сеянец мы выращиваем с любовью и трепетом, поэтому не сомневаемся, что они приживутся и пойдут в рост, - поделилась главный специалист отдела лесовосстановления «Лесресурс» Анна Денисенко.

Восстановление леса – одно из важнейших направлений реализации федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». Отметим, главная цель нацпроекта - обеспечить 100% баланс выбытия и воспроизводства лесов.

Лес

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