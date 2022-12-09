В Улан-Удэ банда бродячих собак подобралась к Народному Хуралу

Они бегали около здания парламента
Стая беспризорных собак кочует по центру бурятской столицы. Видео с ними появилось в telegram-канале телекомпании АТВ. Очевидцы запечатлели на камеру как минимум пять уличных животных, которые направились с площади Советов к зданию Народного Хурала.
- Банда бродячих собак бегает по центру города, – отметил автор видео. – Когда здесь будет ледовый городок, надеюсь, их уже выловят.
В пресс-службе городской администрации сообщили, что информацию о собаках направили в службу отлова. Сейчас на главной площади Улан-Удэ вовсю устанавливают фигуры изо льда, которые городу решили подарить местные предприниматели и компании. Ёлка уже заняла своё место.
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Они бегали около здания парламента
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