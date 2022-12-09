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Пользователи «Вконтакте» сообщают о сбоях в работе соцсети

Пользователи «Вконтакте» сообщают о сбоях в работе соцсети
Общество, 
В соцсеть можно зайти с трудом, что с компьютера, что через мобильное приложение

Сегодня пользователи социальной сети «ВКонтакте» в России и мире жалуются на сбои в её работе. Об этом свидетельствуют данные детектора сбоев от Brand Analytics.

Жители Бурятии тоже столкнулись с массовым сбоем в соцсети «Вконтакте». Пользователи не могут войти в популярную соцсеть ни через сайт, ни через мобильное приложение.

- Соцсеть то работает, то не работает. Страницы грузятся с трудом, комментируют пользователи.

Больше всего на сбои жалуются жители Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Также отдельные сообщения приходят из стран Африки и Азии.

«В ближайшее время все сервисы ВКонтакте заработают в обычном режиме» – цитирует РИА Новости ответ специалистов соцсети.
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