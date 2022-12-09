Пользователи «Вконтакте» сообщают о сбоях в работе соцсети

В соцсеть можно зайти с трудом, что с компьютера, что через мобильное приложение



Сегодня пользователи социальной сети «ВКонтакте» в России и мире жалуются на сбои в её работе. Об этом свидетельствуют данные детектора сбоев от Brand Analytics.



Жители Бурятии тоже столкнулись с массовым сбоем в соцсети «Вконтакте». Пользователи не могут войти в популярную соцсеть ни через сайт, ни через мобильное приложение.



- Соцсеть то работает, то не работает. Страницы грузятся с трудом, комментируют пользователи.



Больше всего на сбои жалуются жители Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Также отдельные сообщения приходят из стран Африки и Азии.



«В ближайшее время все сервисы ВКонтакте заработают в обычном режиме» – цитирует РИА Новости ответ специалистов соцсети.

