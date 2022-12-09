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В Улан-Удэ на маршрутчиков посыпались штрафы из-за исчезнувшего дорожного знака

В Улан-Удэ на маршрутчиков посыпались штрафы из-за исчезнувшего дорожного знака
Общество,  Фото:ОНФ в Бурятии

В ГИБДД считают, что они останавливаются в неположенном месте

О неординарной ситуации, в которой оказались водители маршруток и автобусов в Улан-Удэ, рассказали в региональном отделении Народного фронта. Во время ремонта на улице Мокрова (по направлению из микрорайона Энергетик в город) дорожники убрали знак «Место остановки автобуса» с остановочного кармана. Осталось только крепление.

При этом общественный транспорт продолжает работать и, как обычно, набирает и высаживает пассажиров на остановке у супермаркета. Однако отсутствие знака дало сотрудникам ГИБДД повод штрафовать водителей за то, что они якобы тормозят в неположенном месте.

Общественники уже направили в комитет по строительству городской администрации обращение с просьбой срочно восстановить знак. И задались вопросом, почему при ремонте никто не проконтролировал действия подрядчиков.

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