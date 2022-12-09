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33% работающих улан-удэнцев ждут новогодние премии

33% работающих улан-удэнцев ждут новогодние премии
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Однако почти столько же работодателей платить их не собираются

Специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob устроили опрос и выяснили, что выдать премии по итогам года в Улан-Удэ планирует каждая третья компания (30%). Из них 17% поощрят всех сотрудников, а 13% сделают это выборочно, исходя из результатов работы.

Ровно столько же работодателей (35%) вообще не намерены выплачивать бонусы. В 35% организаций вопрос пока остаётся открытым.

При этом премии ждут 33% работающих горожан. Более половины опрошенных – 56% – не надеются на них: 39% сообщили, что в их компании таких поощрений вообще не бывает,  11% не ждут дополнительного вознаграждения из-за нестабильного финансово-экономического положения организации и 6% – по другой причине.

Чем старше респонденты, тем реже они рассчитывают на бонус. Если среди жителей бурятской столицы до 34 лет оптимистично настроены 34%, то среди тех, кто старше 45-ти – только 22%. Горожане, получающие от 80 тысяч в месяц, ожидают премии чаще, чем те, кто зарабатывает менее 50 тысяч – 35% против 24% соответственно.

деньги работа

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