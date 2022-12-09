Накануне музей прошёл процедуру лицензирования горок
Вот уже четвёртый год подряд в Этнографическом музее народов Забайкалья строят зимние горки для детей. В самом музее их называют «одними из лучших в Улан-Удэ».
- Все началось в 2019 году с постройки особой горки в виде корабля. Он так сильно полюбился посетителям, что его решили не разбирать, и он стал всесезонной локацией, просто весной демонтируется спуск, - рассказывают сотрудники.
Сегодня в музее построены четыре горки, все разные по высоте. Это сделано специально, чтобы посетителям было комфортно кататься и не создавать скученности на аттракционе.
Для самых маленьких построена отдельная горка высотой 1,5 метра и длиной ската 3,5 метра, а самая большая имеет высоту около 3 метров и длину деревянного ската 15 м.
Горки в музее накануне прошли специальную сертификацию и были оформлены как аттракцион. С 2021 года все аттракционы в Бурятии в целях безопасности должны получить регистрацию у гостехнадзора.
С 9 декабря жители города могут уже кататься на горках в музее.
В Этнографическом музее в Улан-Удэ появились горки
Общество, Фото:
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