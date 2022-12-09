Это сёла Баян-Булак, Лаха и Ара-Иля
В Агинском Бурятском округе идёт строительство и монтаж оборудования для обеспечения доступа к Сети в самые отдалённые сёла. В этом году по просьбе жителей уже скоро заработает интернет в селах Баян-Булак, Лаха и Ара-Иля.
- У каждого жителя округа должна быть равная возможность пользоваться качественными услугами связи, - подчеркнул на встрече с энергетиками и связистами региона руководитель АБАО Буянто Батомункуев.
До конца 2022 года ещё девять населённых пунктов Забайкальского получат возможность пользоваться мобильной связью и услугами Сети.
В этом году 47 населенных пунктов, в которых проживает порядка 18 тысяч человек, уже обеспечили связью, сообщили в краевом правительстве.
В отдалённых селах Агинского Бурятского округа появится интернет
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