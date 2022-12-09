В Закаменске в Бурятии украшают городскую ёлку









Неделей ранее в сквере Седлецкого были размещены и другие праздничные украшения - фигуры Деда Мороза, Снегурочки и других ярких и интересных фотозон. Теперь по-новогоднему уютный сквер радует гостей и местных жителей.



Традиционное открытие новогодней елки в Закаменске пройдёт 24 декабря (0+).

Неделей ранее в сквере Седлецкого были размещены и другие праздничные украшения - фигуры Деда Мороза, Снегурочки и других ярких и интересных фотозон. Теперь по-новогоднему уютный сквер радует гостей и местных жителей.Традиционное открытие новогодней елки в Закаменске пройдёт 24 декабря (0+).





Чуть больше двух недель осталось до нового 2023 года. Закаменск продолжает готовиться к торжеству. Полным ходом идёт установка и украшение главного атрибута праздника – городской ёлки. Устанавливают новые консоли по улице Ленина, сообщает администрация города Закаменск.