В заказнике Бурятии подкармливают лосей и кабанов

Для этого в заповедной зоне сделали кормушки





Государственные инспекторы БУ «Бурприрода» Сергей Шангин и Анатолий Димов подкармливают диких животных, которые обитают в Прибайкальском заказнике. У ключа в трёх километрах от озера Колок находится одна из 37 точек питания – кормушка с овсом. Это помогает зверям пережить суровые зимыК кормушке приходят кабаны, изюбри и лоси. Сам резерват основали в 1981 году для сохранения и восстановления численности диких животных Байкала. Он находится в Прибайкальском районе – в ста километрах к северу от Улан-Удэ. Его – 73 170 гектаров.- Благодаря существованию заказника и стараниям госинспекторов в покое обитают и остальные виды, присущие местной фауне – косули, лоси, кабаны, кабарга, соболь, белка, заяц-беляк, колонок и горностай, – рассказали на официальной странице БУ «Бурприрода» во «ВКонтакте».Как и на любой особо охраняемой природной территории, в заказнике «Прибайкальский» действует особый природоохранный режим. Охота там запрещена.