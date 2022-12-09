В заказнике Бурятии подкармливают лосей и кабанов

Для этого в заповедной зоне сделали кормушки
Государственные инспекторы БУ «Бурприрода» Сергей Шангин и Анатолий Димов подкармливают диких животных, которые обитают в Прибайкальском заказнике. У ключа в трёх километрах от озера Колок находится одна из 37 точек питания – кормушка с овсом. Это помогает зверям пережить суровые зимы
К кормушке приходят кабаны, изюбри и лоси. Сам резерват основали в 1981 году для сохранения и восстановления численности диких животных Байкала. Он находится в Прибайкальском районе – в ста километрах к северу от Улан-Удэ. Его – 73 170 гектаров.
- Благодаря существованию заказника и стараниям госинспекторов в покое обитают и остальные виды, присущие местной фауне – косули, лоси, кабаны, кабарга, соболь, белка, заяц-беляк, колонок и горностай, – рассказали на официальной странице БУ «Бурприрода» во «ВКонтакте».
Как и на любой особо охраняемой природной территории, в заказнике «Прибайкальский» действует особый природоохранный режим. Охота там запрещена.
Накануне музей прошёл процедуру лицензирования горок
Район активно готовится к Новому году
Для этого в заповедной зоне сделали кормушки
Это сёла Баян-Булак, Лаха и Ара-Иля
Мемориальная доска будет размещена на доме, где жил Зугдыр Цыренов
«Ходить по кромешной темноте крайне небезопасно», - переживают жители села
Весь инвентарь для детей в группе начальной подготовки выдаётся
Вводить табу на костюмы западных героев никто не собирается
Женщина не хочет исправляться и ведёт асоциальный образ жизни
В Роспотребнадзоре посоветовали натирать их растительным маслом
На их ход может повлиять некая тропическая страна
Специалисты дали рекомендации по покупке новогодней красавицы
Он сам отогнул металлические прутья и забрался на крышу вольера
Собственникам объявлены предостережения
В любой момент в «ловушку» может угодить автомобиль