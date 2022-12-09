Стартовал всероссийский конкурс «Подарок Байкальскому Деду Морозу»

Дошкольникам и младшеклассникам предлагается провести мастер-класс на новогоднюю тематику
Байкальский Дед Мороз приглашает принять участие во всероссийском конкурсе мастер-классов «Подарок Байкальскому Деду Морозу». Мероприятие проводится с целью приобщения подрастающего поколения к традициям празднования Дня рождения Байкальского Деда Мороза (19 декабря) и Нового года.
Для участия в конкурсе необходимо провести мастер-класс на новогоднюю тематику в любой форме и технике, записать или смонтировать видеоролик (не более 4-х минут) и опубликовать видео на сайте или в социальной сети своего учреждения по 21 декабря. Видео должно содержать: этапы проведения мастер-класса, используемые материалы, итоговый результат и поздравление Байкальскому Деду Морозу.
Номинации конкурса: «Лучший мастер-класс общеобразовательной школы»; «Лучший мастер-класс дошкольного образовательного учреждения»; «Лучший мастер-класс дома культуры»; «Лучший мастер-класс дома (дворца) детского творчества»; «Лучший мастер-класс детской школы искусств»; «Лучший мастер-класс библиотеки».
В конкурсе могут принять участие команды или индивидуально дошкольники, младшие школьники (7-12 лет). Команда для участия в мастер-классе не более 5 человек. От каждого учреждения формируется одна команда (один видеоролик).
Ссылки на опубликованные ролики необходимо отправить на электронную почту: [email protected] В теме письма указывается «Новогодний конкурс мастер-классов», в тексте письма — краткое описание проведённого мероприятия (количество участников; имя, фамилия каждого участника; название и краткое описание мастер-класса, подготовленного для Байкальского Деда Мороза).
Результаты конкурса публикуются на сайте центральной библиотеки Слюдянского района 23 декабря. Награждение участников и победителей конкурса состоится не позднее 28 декабря МБУ ЦБ Слюдянского района при участии Байкальского Деда Мороза. Все участники конкурса получат диплом участника на электронную почту. Победителям в каждой номинации вручается грамота и подарок от Байкальского Деда Мороза.
Подробнее об условиях участия можно прочитать на сайте центральной библиотеки Слюдянского района. Об этом сообщает портал «Культура 38».
Возрастное ограничение 0+
Стартовал всероссийский конкурс «Подарок Байкальскому Деду Морозу»
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