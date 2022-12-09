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В Иркутске откроется Новогодняя этнодеревня

В Иркутске откроется Новогодняя этнодеревня
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Вместе с Дедом Морозом гостей встретит Небесная Дева-Лебедь из Бурятии

В рамках новогоднего этно-марафона «Мы верим в чудеса» 10 декабря в Иркутске состоится открытие Новогодней деревни. Она будет расположена по адресу: ул. Карпинская, 128.

Участниками праздничной программы станут победители творческого онлайн-конкурса «Чудеса на книжной полке» с участием сказочных героев народных эпосов, в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья и их родители из города Иркутск и Иркутской области. Из 1700 рисунков, участвовавших в конкурсе, в ходе работы жюри конкурса и народного голосования были выбраны 200 лучших.

На церемонии открытия гостей деревни ждёт игровая программа с Дедом Морозом и подарки для детей. Праздничную атмосферу будут поддерживать хранитель сказочной библиотеки господин Морковкин и национальные персонажи: армянская Ханума, герой таджикского эпоса Ходжа Насреддин, Небесная Дева-Лебедь из Бурятии, эвенкийский летающий человек Лотылько, татарская красавица Гульчечек, чувашский богатырь Чемень. Мероприятие начнётся в 14:25.

Также в программе: прогулка по Заячьему кварталу среди украшенных гирляндами домиков; фотозона с собаками; мастер-класс со Снегурочкой и фокусы в Чудесариуме с Небесной Девой-Лебедь; шоу-программа на фестивальной площади. Об этом сообщает пресс-служба центра культуры коренных народов Прибайкалья.

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Иркутск Новый год Дед Мороз Праздники

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