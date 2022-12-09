Вместе с Дедом Морозом гостей встретит Небесная Дева-Лебедь из Бурятии
В рамках новогоднего этно-марафона «Мы верим в чудеса» 10 декабря в Иркутске состоится открытие Новогодней деревни. Она будет расположена по адресу: ул. Карпинская, 128.
Участниками праздничной программы станут победители творческого онлайн-конкурса «Чудеса на книжной полке» с участием сказочных героев народных эпосов, в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья и их родители из города Иркутск и Иркутской области. Из 1700 рисунков, участвовавших в конкурсе, в ходе работы жюри конкурса и народного голосования были выбраны 200 лучших.
На церемонии открытия гостей деревни ждёт игровая программа с Дедом Морозом и подарки для детей. Праздничную атмосферу будут поддерживать хранитель сказочной библиотеки господин Морковкин и национальные персонажи: армянская Ханума, герой таджикского эпоса Ходжа Насреддин, Небесная Дева-Лебедь из Бурятии, эвенкийский летающий человек Лотылько, татарская красавица Гульчечек, чувашский богатырь Чемень. Мероприятие начнётся в 14:25.
Также в программе: прогулка по Заячьему кварталу среди украшенных гирляндами домиков; фотозона с собаками; мастер-класс со Снегурочкой и фокусы в Чудесариуме с Небесной Девой-Лебедь; шоу-программа на фестивальной площади. Об этом сообщает пресс-служба центра культуры коренных народов Прибайкалья.
Возрастное ограничение 0+
В Иркутске откроется Новогодняя этнодеревня
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Соревнования посвящены «Дню героев Отечества»
У юбиляра восемь внуков и 11 правнуков
Его представят на российском кинофестивале в Австралии
Он может быть очень опасен для жизни
Она временно приостановила работу
У сотрудника Бурприроднадзора должны быть знаки отличия и удостоверение
Обучение провёл мастер спорта по тайскому боксу и комплексному единоборству
Благодаря партийному проекту «Историческая память» две школы Бурятии, выигравшие региональный этап конкурса музеев, поборются за победу на федеральном уровне
Всего в России появятся 10 таких центров
Её временно прекратили из-за всплеска ОРВИ и гриппа
Однако детям разрешили вручить сладкие подарки
По словам главы Бурятии, уровень сервиса и конкуренции в сфере городского транспорта значительно вырастет
Они бегали около здания парламента
«Подвиг Максима Концова всегда будет примером мужества и стойкости», - отметил мэр
Ежегодно под бережным присмотром лесников в теплицах вырастают более 190 тысяч сеянцев сосны