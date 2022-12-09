В Бурятии детям не запретят наряжаться в Бэтменов и Золушек на Новый год

Вводить табу на костюмы западных героев никто не собирается

Жители Селенгинского района Бурятии поинтересовались, правда ли на новогодних утренниках в детских садах решили запретить образы зарубежных персонажей вроде Бэтмена и Эльзы из анимационного фильма «Холодное сердце» (0+). В районном управлении образования эту информацию опровергли.

- Она не соответствует действительности. Никаких требований к новогодним детским костюмам не предъявляется, – ответила в группе «Селенга-инфо» начальник Селенгинского РУО Евгения Антохонова.



Неделю назад соцсети тоже облетели сообщения, что в Улан-Удэ якобы утвердили перечень костюмов на новогодних мероприятиях для воспитанников ДОУ и различные западные супергерои попали под табу. В почёте – Снежинки, Василисы Прекрасные и Иван-Царевич.



- Чтобы эффективно профейсконтролить ёлку, руководство учреждений разослало педагогам письма. В них – настоятельная просьба провести беседу с родителями и намекнуть на необходимость дресс-кода исключительно по списку, – писал местный паблик «Весь Улан-Удэ».



В этих письмах говорилось, что «с нового года герои иностранных мультипликаций запрещены».



- Пропагандируем наших добрых русских героев – Иван-царевич, Белочки, Лисички. Для девочек подбираем альтернативу диснеевским принцессам – Русалочка, Белль и прочие героини исчезают, возвращаются Елена Прекрасная и Машенька, – отмечалось в «рекомендации».



В комитете по образования городской администрации тогда сообщили, что ничего подобного в родительские чаты не отправляли. Большинство жителей Бурятии и вовсе возмутила эта идея. Они задались вопросом, причём тут мультяшные герои – пусть и иностранные и зачем отбирать у детей праздник.



