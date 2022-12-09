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Жителям Бурятии советуют потереть хвоинки перед покупкой ёлки

Жителям Бурятии советуют потереть хвоинки перед покупкой ёлки
Общество,  Фото:pixabay.com
Специалисты дали рекомендации по покупке новогодней красавицы

В управлении Роспотребнадзора по Бурятии дали рекомендации, как выбрать новогоднюю ёлку.

В первую очередь здесь отметили, что покупать ёлки с рук у так называемых «чёрных лесорубов» незаконно. Чтобы избежать покупки незаконно вырубленной ёлки, приобретайте дерево только в официальных точках продаж, при наличии у продавца договора с питомником елей о покупке деревьев. Как сообщал «Байкал-Daily», во второй половине декабря в Улан-Удэ начнут работать четыре официальных ёлочных базара.

Когда покупать?

Лучше всего идти за ёлкой в двадцатых числах декабря. Ёлка, купленная раньше, осыплется задолго до окончания череды новогодних праздников.

Какое дерево выбрать?

Рекомендуется выбирать ёлку с ровным, достаточно толстым стволом без трещин. Дерево с тонким стволом не простоит долго. Ветви должны быть гибкими. Если ветки сухие и ломаются при минимальном усилии – ёлку брать не стоит.

Иголки должны быть насыщенного изумрудного цвета, эластичными и крепко держаться на ветках.

- Ударьте стволом дерева о землю, или слегка потрясите ёлку - если иголки сильно осыпаются, это плохой признак. Разотрите несколько хвоинок в ладонях - должен ощущаться характерный запах хвои. Сухая, пожелтевшая, крошащаяся хвоя и отсутствие аромата – признаки давно срубленного дерева, - отмечают в управлении Роспотребнадзора.

Выбирать необходимо ёлку с одной макушкой. Если макушек две, три, или она обрезана, покупать такое дерево не нужно.

Как правильно донести ёлку до дома?

Нужно попросить продавца упаковать дерево в пластиковую сетку – рукав. Дома обязательно дайте дереву постепенно адаптироваться к теплу, поместив на два-три часа в прохладное место, например, на балкон.

На что ориентироваться при выборе искусственной ёлки?

В первую очередь, это качество. Ветки должны быть надёжно закреплены, хвоя на ветках также должна крепко держаться.

- Слегка потяните за хвоинки, они не должны отрываться. Проведите по ветке ладонью против роста хвоинок, сожмите веточку в ладони, при этом качественные хвоинки быстро примут первоначальную форму, и не будут осыпаться. На концах ветвей не должно быть острых краёв, оголённой проволоки, зазубрин, - рекомендуют специалисты.

Допустимо кратковременное присутствие слабовыраженного характерного запаха пластика. Едкий химический запах говорит об использовании материалов, не соответствующих нормативам.

Качественная и безопасная ёлка должна быть изготовлена из огнеустойчивых материалов или обработана специальными составами, исключающими возгорание. На упаковке ёлки обязательно должна присутствовать информация о пожарной безопасности. Если материал, из которого сделано новогоднее дерево, легко воспламеняется, это очень опасно.

Экологическая безопасность - одно из важнейших условий правильного выбора искусственных ёлок. Ёлка не должна источать неприятный химический запах и не должна иметь в составе опасных для здоровья человека веществ. Чтобы убедиться в этом, попросите продавца показать сертификат качества.

Товар обязательно должен быть промаркирован.

- Убедитесь в наличии следующей информации: дата изготовления, правила и условия эксплуатации, указание на материал, из которого сделана ёлка, данные о производителе и предприятии, принимающем претензии. Вся информация должна быть представлена на русском языке, - сообщают в Роспотребнадзоре.

елка Новый год Роспотребнадзор

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