Жителям Бурятии объяснили, как выбирать и хранить мандарины

В Роспотребнадзоре посоветовали натирать их растительным маслом





Мандарины давно стали неизменным атрибутом Нового года. В республиканском управлении Роспотребнадзора рассказали, как выбрать к празднику спелые и качественные. При покупке специалисты советуют хорошо осмотреть их. Если плод ароматный, упругий и равномерно окрашен, а кожура легко отделяется, такой можно брать.Насторожить должны признаки гнили или плесени, вмятины и повреждённая кожура. Если мандарины слишком мягкие или, наоборот, сухие и твёрдые, от них лучше отказаться.Хвостик с зелёными листьями не является показателем свежести. Есть и ещё один секрет – чем светлее плод, тем кислее мякоть.- Помните, что спелые цитрусовые долго не хранятся. Если вы купили мандарины заранее, постарайтесь хранить их правильно – при температуре +6°С. Нужно натереть кожицу растительным маслом и поместить их в специальный отсек холодильника, – рассказали в Роспотребнадзоре по Бурятии.Обязательно извлеките мандарины из полиэтиленового пакета и поместите их в сетку. Если на веточках есть листочки, не обрывайте их – так плоды сохранятся дольше.