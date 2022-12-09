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Жителям Бурятии объяснили, как выбирать и хранить мандарины

Жителям Бурятии объяснили, как выбирать и хранить мандарины
Общество,  Фото:pixabay.com
В Роспотребнадзоре посоветовали натирать их растительным маслом

Мандарины давно стали неизменным атрибутом Нового года. В республиканском управлении Роспотребнадзора рассказали, как выбрать к празднику спелые и качественные. При покупке специалисты советуют хорошо осмотреть их. Если плод ароматный, упругий и равномерно окрашен, а кожура легко отделяется, такой можно брать.

Насторожить должны признаки гнили или плесени, вмятины и повреждённая кожура. Если мандарины слишком мягкие или, наоборот, сухие и твёрдые, от них лучше отказаться.

Хвостик с зелёными листьями не является показателем свежести. Есть и ещё один секрет – чем светлее плод, тем кислее мякоть.

- Помните, что спелые цитрусовые долго не хранятся. Если вы купили мандарины заранее, постарайтесь хранить их правильно – при температуре +6°С. Нужно натереть кожицу растительным маслом и поместить их в специальный отсек холодильника, – рассказали в Роспотребнадзоре по Бурятии.

Обязательно извлеките мандарины из полиэтиленового пакета и поместите их в сетку. Если на веточках есть листочки, не обрывайте их – так плоды сохранятся дольше.
мандарины Новый год Роспотребнадзор

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