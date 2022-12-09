В Бурятии участник ВОВ отметил 95-летие

У юбиляра восемь внуков и 11 правнуков
В Бурятии 95-летний юбилей отметил житель Заиграевского района, участник Великой Отечественной войны Григорий Иванович Чаленко.
Юбиляр – уроженец села Курчица Житомирской области. В 1941 году он со своими односельчанами попал под фашистскую оккупацию. Людям нелегко приходилось жить под гнётом полицаев. После освобождения, в 1945 году, Григория призвали в армию. Служить довелось на Дальнем Востоке, был зенитчиком. Началась война с Японией, и молодого бойца отправили на военную переподготовку в Комсомольск-на-Амуре.
После окончания службы, в 1951 году, поехал на родину. Дома работы не было, на глаза попалось объявление в газете о трудоустройстве в далёком Забайкалье. С друзьями поехал в Бурятию. В Улан-Удэ получил распределение в Потанино, и началась послевоенная трудовая жизнь. Так как лес сплавлять по воде не представлялось возможным, древесину из Потанина в Шабур доставлял Григорий Иванович на машине с газогенераторной установкой. Техника менялась, усовершенствовалась, а профессия водитель осталась навсегда. Всегда был на хорошем счету у руководства.
В 1955 году родился первый сын, появились семейные заботы. У Григория Ивановича восемь внуков, 11 правнуков. Заботливые родственники не оставляют без внимания и любви своего отца и дедушку. Проживает он сейчас со старшим сыном.
- Из-за почтенного возраста и проблем со здоровьем, - делится невестка Наталья Викторовна. - Мы с мужем решили, что Григорию Ивановичу лучше жить с нами.
Юбиляр имеет награды «Ветеран труда», «Участник Великой Отечественной войны». Получил звание почётного гражданина МО СП «Шабурское».
В юбилейный день представители отдела социальной защиты населения по Заиграевскому району, администраций МО «Заиграевский район» и МО СП «Челутаевское» поздравили именинника с юбилеем, вручили поздравительную открытку от главы Бурятии, благодарственное письмо от главы МО «Заигравский район», свидетельство о предоставлении единовременной выплаты ветерану Великой Отечественной войны, подарок и пожелали крепкого здоровья, бодрости духа на долгие годы. Об этом сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.
В Бурятии участник ВОВ отметил 95-летие
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