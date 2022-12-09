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В Улан-Удэ сотрудникам этномузея сделали выговор за удравшего из клетки тигра

В Улан-Удэ сотрудникам этномузея сделали выговор за удравшего из клетки тигра
Общество,  Фото:Этнографический музей
Он сам отогнул металлические прутья и забрался на крышу вольера

В Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре провели проверку после побега тигра по кличке Ермак из повреждённого вольера. Как сообщал «Байкал-Daily», всё случилось ещё в середине октября в Этнографическом музее народов Забайкалья на Верхней Берёзовке. Тогда зверь смог удрать из своей клетки в «живом уголке» из-за некоего «технологического нарушения».

Покинуть территорию музея он не успел, но для её патрулирования на место на всякий случай приехали полицейские. Жителей ближайших ДНТ «Лесное» и СНТ «Тимирязево» попросили сохранять спокойствие.

Полосатого хищника благополучно изловили и поместили обратно. Правда, для «поимки» зверя пришлось использовать специальные препараты. Ермак пережил сильный стресс. Чтобы он отдохнул от посетителей (а также по техническим причинам) зоосад пришлось ненадолго закрыть. В ежедневный рацион животного добавили конину и красную рыбу.

Сотрудники природоохранной прокуратуры выяснили, что тигр отогнул металлические прутья и проник на крышу вольера, а после спрыгнул вниз – во внутривольерную зону.

Надзорное ведомство пришло к выводу, что сотрудники музея не обеспечили надлежащее техническое состояние ограждений вольеров, «которое исключило бы возможность самопроизвольного выхода из них животных».

Учреждению внесли представление, после рассмотрения которого все нарушения устранили. Конструкцию клетки укрепили, а допустивших нарушения работников привлекли к дисциплинарной ответственности – им сделали выговор. Ранее этномузей получил предостережение от Россельхознадзора и предоставил в ведомство информацию «о благополучном исходе инцидента с хищным животным» плюс отчитался «о проведённых работах по устранению технологических недостатков».

тигр этнографический музей

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