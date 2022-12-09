«Собирают 7 тысяч»: В Бурятии заявили о поборах на школьной ёлке

Родители решили, что на их детях хотят нажиться





В Джидинском районе Бурятии разгорается скандал вокруг школьной ёлки. Жители села Петропавловка сообщили в местном чате: чтобы попасть на новогоднее мероприятие в местной школе № 1, нужно выложить определённую сумму.- В ПСОШ № 1 мероприятие проводит ЦДОД (.). С параллели собирают 7000 рублей. В ДШИ (в) тоже вход платный и, самое главное, явка всем строго обязательна. А что будет дальше? Платный вход в школу? – возмутились родители учеников. – Дети ждут этого праздника с каким нетерпением, а здесь, получается, хотят нажиться на них?Руководитель районного управления образования Ольга Прушенова сообщила: школьные ёлки всегда были и остаются бесплатными. Просто в этот раз руководство Петропавловской средней школы решило пригласить на праздник артистов из КСК и ДШИ, чтобы «доставить детям новогоднюю радость».- Любое театрализованное представление с приглашением профессиональных артистов или аниматоров будет платным, – цитирует начальника РУО «Джида-инфо 24/7». – Но в любом случае класс на своё усмотрение может отказаться от представления и обойтись своими силами или просто ограничиться мероприятиями в классе и подарками.