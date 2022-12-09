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Лама из Бурятии предрёк значимые события под занавес 2022 года

Лама из Бурятии предрёк значимые события под занавес 2022 года
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
На их ход может повлиять некая тропическая страна

Настоятель Курумканского дацана «Гандан Ше Дувлин» Еши Намжил лама (Олег Намжилов) рассказал, чего ждать от наступающего года, который пройдёт под покровительством Синего (или Чёрного) Водяного кролика. Талисман вступит в свою силу 21 февраля, с приходом Сагаалгана.

Лама поостерёгся давать полный прогноз на 2023-й.

- Я ещё не брался за него, потому что сильно влияние текущего года, – пояснил Олег Намжилов. – В декабре произойдут значимые события, которые наложат свой отпечаток на приближающийся год Зайца. Вполне возможно, что яркая, сильная энергетика мужского года Тигра в какой-то степени продолжит своё влияние и в январе.

По словам настоятеля «Гандан Ше Дувлин», под занавес 2022-го «выйдет на сцену и окажет своё воздействие на ход глобальных событий какая-нибудь тропическая страна вроде Индии».

- Мне так кажется, я этого жду, – подчеркнул он. – В декабре, на мой взгляд, будут большие события. Обычно концовка года бывает разрушительной. То, что в течение него не произошло, начинает накапливаться и выплёскиваться. У меня есть смутные очертания, но картинка ещё не сложилась.

Однако лама предположил, что в 2023-м процессы немного замедлятся и станут не такими стремительными, поскольку наступающий год всё же женский.

- Оттенок поменяется, эта интенсивность, насыщенность, яркость, конечно, должна ослабнуть, – добавил он.

Еши Намжил лама прокомментировал и прогноз, который давал на текущий год Голубого Водяного Тигра: в ноябре – на первую половину, а в апреле – на второе полугодие.

- При составлении Зурхая на год я больше опираюсь на энергетику первоэлементов стихии, – отметил Олег Намжилов. – Сейчас идёт год Тигра в стихии воды, тем  более синего цвета. А синий цвет и вода совместимы, они друг друга усиливают. Можно сказать, это одно и то же. Когда я писал прогноз на 2022-ый, сделал упор на то, что у нас будет переизбыток энергетики воды и это начнёт пагубно сказываться на почках и слухе – то есть на ушах. Это в первую очередь, негативно отражается на мужской силе, мужском здоровье и, в свою очередь – на рождаемости. С этим я и связывал снижение рождаемости.

Лама напомнил, что советовал подчинённым держаться своих руководителей, не «метаться, не предавать их и не изменять», а народу – помнить о своих традициях, религии и культуре. 
буддизм лама

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