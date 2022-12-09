Лама из Бурятии предрёк значимые события под занавес 2022 года

На их ход может повлиять некая тропическая страна
Лама поостерёгся давать полный прогноз на 2023-й.
- Я ещё не брался за него, потому что сильно влияние текущего года, – пояснил Олег Намжилов. – В декабре произойдут значимые события, которые наложат свой отпечаток на приближающийся год Зайца. Вполне возможно, что яркая, сильная энергетика мужского года Тигра в какой-то степени продолжит своё влияние и в январе.
По словам настоятеля «Гандан Ше Дувлин», под занавес 2022-го «выйдет на сцену и окажет своё воздействие на ход глобальных событий какая-нибудь тропическая страна вроде Индии».
- Мне так кажется, я этого жду, – подчеркнул он. – В декабре, на мой взгляд, будут большие события. Обычно концовка года бывает разрушительной. То, что в течение него не произошло, начинает накапливаться и выплёскиваться. У меня есть смутные очертания, но картинка ещё не сложилась.
Однако лама предположил, что в 2023-м процессы немного замедлятся и станут не такими стремительными, поскольку наступающий год всё же женский.
- Оттенок поменяется, эта интенсивность, насыщенность, яркость, конечно, должна ослабнуть, – добавил он.
Еши Намжил лама прокомментировал и прогноз, который давал на текущий год Голубого Водяного Тигра: в ноябре – на первую половину, а в апреле – на второе полугодие.
- При составлении Зурхая на год я больше опираюсь на энергетику первоэлементов стихии, – отметил Олег Намжилов. – Сейчас идёт год Тигра в стихии воды, тем более синего цвета. А синий цвет и вода совместимы, они друг друга усиливают. Можно сказать, это одно и то же. Когда я писал прогноз на 2022-ый, сделал упор на то, что у нас будет переизбыток энергетики воды и это начнёт пагубно сказываться на почках и слухе – то есть на ушах. Это в первую очередь, негативно отражается на мужской силе, мужском здоровье и, в свою очередь – на рождаемости. С этим я и связывал снижение рождаемости.
Лама напомнил, что советовал подчинённым держаться своих руководителей, не «метаться, не предавать их и не изменять», а народу – помнить о своих традициях, религии и культуре.