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В Бурятии изношенные котлы ставили под угрозу отопительный сезон

В Бурятии изношенные котлы ставили под угрозу отопительный сезон
Общество,  Фото:прокуратура РБ
В дело вмешалась прокуратура

Котлы в котельной села Тарбагатай, эксплуатируемые муниципальным предприятием, находились в непригодном состоянии, что ставило под угрозу бесперебойное прохождение отопительного сезона, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Главе района внесено прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого оборудование заменено, новые котлы установлены, запущены в работу.

Паспорт готовности муниципального образования к отопительному сезону был получен в установленный срок.
прокуратура

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