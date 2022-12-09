В Бурятии изношенные котлы ставили под угрозу отопительный сезон

Общество, Фото: прокуратура РБ

В дело вмешалась прокуратура



Котлы в котельной села Тарбагатай, эксплуатируемые муниципальным предприятием, находились в непригодном состоянии, что ставило под угрозу бесперебойное прохождение отопительного сезона, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Главе района внесено прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого оборудование заменено, новые котлы установлены, запущены в работу.



Паспорт готовности муниципального образования к отопительному сезону был получен в установленный срок.

