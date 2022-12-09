Женщина обратилась в прокуратуру
Жительница Селенгинского района Бурятии обратилась в прокуратуру с заявлением о нарушении её прав на получение социальной выплаты.
Выяснилось, что Селенгинским районным отделом судебных приставов взыскателям по исполнительным производствам перечислены деньги, списанные с её счета. Однако эти деньги были ежемесячной выплатой на ребёнка в возрасте от трёх до семи лет.
В связи с этим женщина обратилась в районный отдел судебных приставов с заявлением о возврате денежных средств. Но уполномоченным органом своевременно не принял меры по устранению нарушений.
Лишь по результатам рассмотрения представления межрайонной прокуратуры незаконно удержанные 13,3 тыс. рублей возвращены заявительнице, сообщили в пресс-службе республиканского надзорного органа.
У жительницы Бурятии приставы в счёт долга списали «детские»
Общество, Фото:
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