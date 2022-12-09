У жительницы Бурятии приставы в счёт долга списали «детские»

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Женщина обратилась в прокуратуру



Жительница Селенгинского района Бурятии обратилась в прокуратуру с заявлением о нарушении её прав на получение социальной выплаты.



Выяснилось, что Селенгинским районным отделом судебных приставов взыскателям по исполнительным производствам перечислены деньги, списанные с её счета. Однако эти деньги были ежемесячной выплатой на ребёнка в возрасте от трёх до семи лет.



В связи с этим женщина обратилась в районный отдел судебных приставов с заявлением о возврате денежных средств. Но уполномоченным органом своевременно не принял меры по устранению нарушений.



Лишь по результатам рассмотрения представления межрайонной прокуратуры незаконно удержанные 13,3 тыс. рублей возвращены заявительнице, сообщили в пресс-службе республиканского надзорного органа.

