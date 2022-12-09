Жительница Бурятии будет вдвое больше платить за содержание детей



Заиграевский районный суд Бурятии в августе c матери троих несовершеннолетних детей взыскал алименты на их содержание в твёрдой денежной сумме. Фиксированный размер алиментов составил одну четвертую величину прожиточного минимума для детей в республике на каждого ребёнка.



Прокурор района не согласился с решением суда в части размера алиментов, полагая, что установленный размер не отвечает интересам детей, не обеспечивает должного уровня их жизни. Дети проживают с отцом, мать устранилась от их воспитания и содержания, на работу не устраивается, живёт отдельно от семьи.



Решение районного суда обжаловано в апелляционном порядке.



Апелляционным определением Верховного суда Бурятии решение суда изменено, размер алиментов увеличен в два раза, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

