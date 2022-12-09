Акция проводится с 12 декабря по 8 января
Жители Тарбагатайского района Бурятии, возможно, одними из первых начнут украшать окна своих домов к Новому году. Интересную акцию запустил Тарбагатайский ресурсный центр добровольчества «Добродом». Флешмоб называется «Новогодние окна 2023» (0+).
- Акция проводится в формате онлайн-флешмоба. Нужно оформить окна квартир, домов, офисов, школ с использованием рисунков, картинок, надписей, украшений на тему Нового года. Затем нужно сфотографировать окно и разместить фотографии оформленных окон в социальных сетях, - сообщают в центре добровольчества «Добродом».
При размещении фото обязательно нужно указать хештег #НовогодниеОкна2023 и написать текст с описанием новогодних семейных традиций, воспоминаний из детства и другими тематическими текстами.
Акция проводится с 12 декабря по 8 января в рамках всероссийского онлайн флешмоба «Новогодние окна 2023».
В Бурятии стартовал флешмоб на лучшее новогоднее украшение окна
Общество, Фото:
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