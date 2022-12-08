Самбистка из Бурятии выиграла чемпионат ДФО

Общество, Фото: минспорта Бурятии

Спортсменки из республики привезли золотую, серебряную и бронзовую медали



Сборная Бурятии по самбо завоевала три медали чемпионата и первенства Дальневосточного федерального округа по самбо, которые проходили во Владивостоке с 3 по 5 декабря, сообщает минспорта республики.



Чемпионкой в весовой категории до 54 кг стала Татьяна Мужанова Серебряную медаль первенства завоевала Екатерина Бобыкина в весовой категории до 80 кг и бронзовая награда у Марии Хасановой в весовой категории до 59 кг.



- Достаточно уверенно выиграла все три поединка, грамотно выполнив поставленные задачи. В этот раз и конкуренция была достаточно хорошей. Следующий старт - чемпионат России, который пройдёт в феврале в Перми, и готовиться к нему начнём уже совсем скоро, - рассказала обладательница золотой медали, тренер по самбо в детской спортивной школе № 17 Татьяна Мужанова.



После соревнований по самбо Татьяна ещё попробовала свои силы на чемпионате по сумо, где заняла третье место.



Турнир собрал сильнейших самбисток Дальневосточного региона. Всего в борьбу за медали вступили полторы сотни участниц.

