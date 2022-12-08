Спортсменки из республики привезли золотую, серебряную и бронзовую медали
Сборная Бурятии по самбо завоевала три медали чемпионата и первенства Дальневосточного федерального округа по самбо, которые проходили во Владивостоке с 3 по 5 декабря, сообщает минспорта республики.
Чемпионкой в весовой категории до 54 кг стала Татьяна Мужанова Серебряную медаль первенства завоевала Екатерина Бобыкина в весовой категории до 80 кг и бронзовая награда у Марии Хасановой в весовой категории до 59 кг.
- Достаточно уверенно выиграла все три поединка, грамотно выполнив поставленные задачи. В этот раз и конкуренция была достаточно хорошей. Следующий старт - чемпионат России, который пройдёт в феврале в Перми, и готовиться к нему начнём уже совсем скоро, - рассказала обладательница золотой медали, тренер по самбо в детской спортивной школе № 17 Татьяна Мужанова.
После соревнований по самбо Татьяна ещё попробовала свои силы на чемпионате по сумо, где заняла третье место.
Турнир собрал сильнейших самбисток Дальневосточного региона. Всего в борьбу за медали вступили полторы сотни участниц.
Самбистка из Бурятии выиграла чемпионат ДФО
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В Улан-Удэ состоялось собрание инициативной группы
Памятный стенд посвящён Олег Бадмаеву и Роману Каратаеву
Нововведение вступит в силу с 1 января 2023 года
Проект посвящён юбилею археолога Прокопия Коновалова
У него остались жена и двое детей
В следующем году разрешён отлов 300 охотничьих птиц
Это первая роботизированная система в детской больнице в России
Церемония открытия прошла в Нижней Иволге и Хойтобэе
За медали турнира сражаются около 400 спортсменов
Сейчас законопроект проходит установленную процедуру согласования
Учащиеся вуза республики вошли в число первых 10 обладателей стипендии
Молодость Екатерины Абрамовой пришлась на военные годы
Также планируется открыть прямые рейсы в Австралию и Сингапур
В соревнованиях приняли участие инвалиды Бурятии
Для транспортного сообщения с посёлком Мама разработают временную схему авиасообщения