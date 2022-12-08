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Жители Бурятии почтили минутой молчания память героев

Жители Бурятии почтили минутой молчания память героев
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Мероприятие прошло в преддверии Дня Героев Отечества, которое отмечается 9 декабря

Сегодня впреддверии Дня Героев Отечества на Мемориале Победы в Улан-Удэ состоялась церемония возложения цветов. Все собравшиеся почтили павших героев минутой молчания.

- Любые великие свершения – это заслуга конкретных людей. Нам есть чем гордиться. У нас в республике сильный народ, который рождает своих героев, - выступил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Во время Великой Отечественной войны в Бурятии было 58 Героев Советского Союза, 12 полных кавалеров Орденов Славы.

- Уже в послевоенные годы у нас были свои герои. Анатолий Коробенков, он с нами, и, дай Бог, ему здоровья. Сейчас в период специальной военной операции восемь наших воинов получили звание Героя России. У нас есть Герой труда России Леонид Яковлевич Белых. Все они достойны высшего признания и уважения. Они дают пример всем нам – как надо жить, как надо отдавать все ради Родины, ради своего народа, ради будущего наших детей, - добавил глава.

В школах День героев Отечества отмечают проведением уроков мужества, встречами с ветеранами и героями России, возложением венков на военные захоронения. Все акции в эту дату проводятся, чтобы сохранить историческую память, рассказали в министерстве образования Бурятии.

Справка:

День Героев Отечества - памятная дата, которая отмечается в России ежегодно, 9 декабря. Традиционно чествуют Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы и кавалеров ордена Святого Георгия. С 1992 года звание «Герой Российской Федерации» получили более шестисот защитников Отечества. Среди них также армейские служащие нашей Родины, совершившие свой подвиг в мирных условиях.
День героев Отечества

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