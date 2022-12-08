Памятный стенд посвящён Олег Бадмаеву и Роману Каратаеву
Студенты Байкальского колледжа недропользования изготовили мемориальный стенд памяти студентам в память о выпускниках Бадмаеве Олеге Станиславовиче и Каратаеве Романе Игоревиче, которые не вернулись со специальной военной операции.
- Мы хотим, чтобы наших героев знали в лицо! – прокомментировала студентка Анжела.
Олегу Бадмаеву было 23 года, у него осталась жена и сын. Родом из Курумканского района, села Элысун.
Роману Каратаеву было 25 лет, у него осталась жена и дочь. Родом из Закаменского района, города Закаменск.
Оба военных служили в армии по контракту.
В колледже в Бурятии создали мемориальный стенд в память о погибшим выпускниках
Общество, Фото:
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