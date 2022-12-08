В Бурятии простились с погибшим в ДНР 30-летним военным

У него остались жена и двое детей
В четверг, 8 декабря, в последний путь проводили 30-летнего старшего сержанта из Бурятии Алексея Павлова. Он погиб 19 ноября на территории Донецкой народной республики, сообщается в группе «Бичура-инфо 24/7». Прощание с военным и траурный митинг состоялись в райцентре Бичурского района.
Алексей родился в Бичуре 17 марта 1992 года и учился в местной средней школе № 3. В школьные годы увлекался футболом, хоккеем и лёгкой атлетикой. В 2008-м, после девятого класса, поступил в речное училище в городе Усть-Кут в Иркутской области. В 2010-м ушёл в армию.
Через год Павлов подписал контракт и остался служить в морской пехоте во Владивостоке. Он был заместителем командира взвода роты десантно-высадочных средств. У погибшего контрактника остались мама, сестра, жена и двое детей.
Проект посвящён юбилею археолога Прокопия Коновалова
У него остались жена и двое детей
В следующем году разрешён отлов 300 охотничьих птиц
Это первая роботизированная система в детской больнице в России
Церемония открытия прошла в Нижней Иволге и Хойтобэе
За медали турнира сражаются около 400 спортсменов
Сейчас законопроект проходит установленную процедуру согласования
Учащиеся вуза республики вошли в число первых 10 обладателей стипендии
Молодость Екатерины Абрамовой пришлась на военные годы
Также планируется открыть прямые рейсы в Австралию и Сингапур
В соревнованиях приняли участие инвалиды Бурятии
Для транспортного сообщения с посёлком Мама разработают временную схему авиасообщения
Были награждены лучшие пресс-службы республики
О стихотворении Юрия Ботоева рассказали на федеральном ТВ
МегаФон запустил современную базовую станцию LTE в посёлке Турка