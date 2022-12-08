08 декабря

07 декабря

Популярное

В Бурятии простились с погибшим в ДНР 30-летним военным

В Бурятии простились с погибшим в ДНР 30-летним военным
Общество, 
У него остались жена и двое детей

В четверг, 8 декабря, в последний путь проводили 30-летнего старшего сержанта из Бурятии Алексея Павлова. Он погиб 19 ноября на территории Донецкой народной республики, сообщается в группе «Бичура-инфо 24/7». Прощание с военным и траурный митинг состоялись в райцентре Бичурского района. 

Алексей родился в Бичуре 17 марта 1992 года и учился в местной средней школе № 3. В школьные годы увлекался футболом, хоккеем и лёгкой атлетикой. В 2008-м, после девятого класса, поступил в речное училище в городе Усть-Кут в Иркутской области. В 2010-м ушёл в армию.

Через год Павлов подписал контракт и остался служить в морской пехоте во Владивостоке. Он был заместителем командира взвода роты десантно-высадочных средств. У погибшего контрактника остались мама, сестра, жена и двое детей.


смерть

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ открылась выставка о хунну и хунноведе
В Улан-Удэ открылась выставка о хунну и хунноведе
Общество, 08.12.2022
Проект посвящён юбилею археолога Прокопия Коновалова
В Монголии установили квоты на добычу диких животных
В Монголии установили квоты на добычу диких животных
Общество, 08.12.2022
В следующем году разрешён отлов 300 охотничьих птиц
В Иркутской области начали проводить операции с помощью робота
В Иркутской области начали проводить операции с помощью робота
Общество, 08.12.2022
Это первая роботизированная система в детской больнице в России
В пригороде Улан-Удэ открыли обновлённые участки дорог
В пригороде Улан-Удэ открыли обновлённые участки дорог
Общество, 08.12.2022
Церемония открытия прошла в Нижней Иволге и Хойтобэе
В Чите стартовали всероссийские соревнования по стрельбе из лука
В Чите стартовали всероссийские соревнования по стрельбе из лука
Общество, 08.12.2022
За медали турнира сражаются около 400 спортсменов
В Иркутской области семьи мобилизованных освободят от пеней за «коммуналку»
В Иркутской области семьи мобилизованных освободят от пеней за «коммуналку»
Общество, 08.12.2022
Сейчас законопроект проходит установленную процедуру согласования
Минобрнауки РФ вручил именные стипендии студентам из Бурятии
Минобрнауки РФ вручил именные стипендии студентам из Бурятии
Общество, 08.12.2022
Учащиеся вуза республики вошли в число первых 10 обладателей стипендии
В Забайкалье ветерана ВОВ поздравили со столетним юбилеем
В Забайкалье ветерана ВОВ поздравили со столетним юбилеем
Общество, 08.12.2022
Молодость Екатерины Абрамовой пришлась на военные годы
Монголия запустит прямые авиарейсы в США в 2024 году
Монголия запустит прямые авиарейсы в США в 2024 году
Общество, 08.12.2022
Также планируется открыть прямые рейсы в Австралию и Сингапур
В Улан-Удэ разыграли «Новогодний кубок» по бильярду
В Улан-Удэ разыграли «Новогодний кубок» по бильярду
Общество, 08.12.2022
В соревнованиях приняли участие инвалиды Бурятии
Район Иркутской области оказался отрезанным от авиасообщения
Район Иркутской области оказался отрезанным от авиасообщения
Общество, 08.12.2022
Для транспортного сообщения с посёлком Мама разработают временную схему авиасообщения
В Улан-Удэ вручили «Хрустальные валенки»
В Улан-Удэ вручили «Хрустальные валенки»
Общество, 08.12.2022
Были награждены лучшие пресс-службы республики
«Красавцы!»: На Первом канале бурят похвалили на ответ папе римскому
«Красавцы!»: На Первом канале бурят похвалили на ответ папе римскому
Общество, 08.12.2022
О стихотворении Юрия Ботоева рассказали на федеральном ТВ
МегаФон запустил связь 4G ещё в одной популярной туристической локации Бурятии
МегаФон запустил связь 4G ещё в одной популярной туристической локации Бурятии
Общество, 08.12.2022
МегаФон запустил современную базовую станцию LTE в посёлке Турка

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^