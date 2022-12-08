В Бурятии простились с погибшим в ДНР 30-летним военным

У него остались жена и двое детей





В четверг, 8 декабря, в последний путь проводили 30-летнего старшего сержанта из Бурятии Алексея Павлова. Он погиб 19 ноября на территории Донецкой народной республики, сообщается в группе «Бичура-инфо 24/7». Прощание с военным и траурный митинг состоялись в райцентре Бичурского района.Алексей родился в Бичуре 17 марта 1992 года и учился в местной средней школе № 3. В школьные годы увлекался футболом, хоккеем и лёгкой атлетикой. В 2008-м, после девятого класса, поступил в речное училище в городе Усть-Кут в Иркутской области. В 2010-м ушёл в армию.Через год Павлов подписал контракт и остался служить в морской пехоте во Владивостоке. Он был заместителем командира взвода роты десантно-высадочных средств. У погибшего контрактника остались мама, сестра, жена и двое детей.