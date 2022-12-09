Победитель получит контейнер для раздельного сбора пластика
В столице Бурятии стартовал волонтёрский конкурс видеороликов. Его участниками могут стать школьные волонтёрские отряды Улан-Удэ и их наставники (педагоги и родители).
Для участия в конкурсе необходимо загрузить на личной странице (или странице школы) видеоролик, посвящённый процессу и результатам волонтёрской деятельности отряда. Ссылки на размещённые видеоролики можно прислать на электронную почту: [email protected] с пометкой «Конкурс». Работы принимаются по 22 декабря.
Подведение итогов конкурса и объявление победителя состоится 28 декабря на сайте школы №51. Победители конкурса будут награждены дипломами и ценным призом – контейнером для раздельного сбора пластика. Все участники конкурса получат сертификаты по электронной почте. Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.
Возрастное ограничение 6+
В Улан-Удэ стартует конкурс видеороликов о волонтёрах
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