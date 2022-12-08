В Бурятии сохранится ветреная погода

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Синоптики опубликовали прогноз погоды на ближайшие три дня



В Бурятии стал известен прогноз погоды на выходные дни. В ближайшее время сохранится ветреная погода, по ночам местами температура опустится до -35 градусов, днём около -15, -20.



По данным Бурятского гидрометцентра, в пятницу, 9 декабря по республике переменная облачность, местами небольшой снег, днём по Прибайкалью и северу до умеренного. Ветер западный 5-10, в отдельных районах до 13-16 м/с, позёмка. Температура ночью -10,-15, местами -18,-23, по юго-западу и северу до -29,-34, днём -6,-11, местами -13,-18.



В субботу, 10 декабря, переменная облачность, по северной половине местами небольшой снег, по южной половине преимущественно без осадков. Ветер западный 4-9, в отдельных районах до 14-17 м/с, позёмка. Температура ночью -20,-25, местами -30,-35, по Прибайкалью -11,-16, днём -11,-16, местами -5,-10, по юго-западу и северу -17,-22.



В воскресенье, 11 декабря, ночью переменная облачность, преимущественно без осадков, днём облачно, местами небольшой снег. Ветер ночью западный 3-8, днём с переходом на северо-западный 6-11, в отдельных районах 15-19 м/с. Температура ночью -17,-22, местами -26,-31, по Прибайкалью -10,-15, днём -7,-12, местами -15,-20.

