Участники оспорят профессиональный титул чемпиона России среди студентов
Всероссийские соревнования по боксу «Финал суперсерии национальной студенческой лиги бокса» пройдут 10 декабря в Иркутске, на базе Иркутского национального исследовательского технического университета. Турнир проводится среди полупрофессионалов – победителей суперсерии конференции «Запад» vs «Восток» в весовых категориях: 59 кг, 63,5 кг, 67 кг, 71 кг, 75 кг, 80 кг, 92 кг, свыше 92 кг.
Главным событием вечера станут два профессиональных боя. Уроженец Иркутска Михаил Штабель встретится с представителем Челябинской области Ахмадшох Махмадшоевым. Бой за профессиональный титул чемпиона России среди студентов оспорят профессоры студенческого бокса Игорь Вильчицкий из Донбасской национальной академии строительства и архитектуры, а также Курейш Сагов из университета «Синергия».
- Соревнования проводятся в рамках развития студенческого спорта в России, сообщает пресс-служба ИрНИТУ.
Возрастное ограничение 12+
В Иркутске пройдёт финал суперсерии национальной студенческой лиги бокса
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